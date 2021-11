NOVA PREPORUKA ZA PUTOVANJA: Nemojte se unapred radovati, niko ne može naterati sve zemlje da prihvate Sinofarm

O ovom predlogu odlučivaće Evropski savet, ali sagovornici Kurira ističu da ova preporuka, čak i ako bude usvojena, nije obavezujuća, te da ne znači da ćemo i naredne godine, moći da putujemo baš u sve zemlje EU sa kineskim cepivom.

Naime, EK je predložila nove preporuke za neesencijalna putovanja u EU iz trećih zemalja kako bi se pojednostavio okvir i prioritet dao vakcinisanim putnicima. Preporuka je, izmđu ostalog, da se države članice, pored građana vakcinisanih vakcinama koje je odobrila Evrpska agencija za lekove (EMA), otvore i za one priznate od strane SZO, s tim što će, kako prenose mediji, za vakcinisane cepivima koje nije odobrio evropski regulator, i dalje biti potreban dokaz o negativnom PCR testu.

Vakcine koje je odobrio SZO

- Sinofarm

- Fajzer

- Moderna

- Džonson i Džonson

- Astra Zeneka

SZO je, između ostalih vakcina, odobrio i "Sinofarm" za hitnu upotrebu dok "Sputnjik V" nisu odbrili ni SZO ni EMA. EMA, takođe, nije odobrila indijsku verziju Astra Zenekine vakcine pod imenom Kovidšild. Nove preporuke takođe, kako prenose mediji, uvode vremensko ograničenje od devet meseci za validnost vakcinacije protiv kovida za putovanja u blok.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), kaže za Kurir da je ovo samo vid pritiska na pojedine evropske zemlje da prihvate "Sinofarm", ali da ovaj predlog nema obavezujući karakter.

- Nijedna preporuka EK nema obavezujući karakter. Svaka država donosi pravila za ulazak u zemlju shodno svojim potrebama i željama. Želja EK je da se propisi centralizuju, odnosno da za sve zemlje EU važe ista pravila. Teško je reći da li će ovi pritisci uspeti za sve zemlje, očigledno je da je politika daleko jača od svega drugog. I do sada su davali razne preporuke, većina zemalja je to prihvatila, ali neke i nisu - kaže Seničić. SZO je, pored "Sinofarma" odobrio "Fajzer", "Modernu", "Džonson i Džonson" i vakcinu "Astra Zeneka".

Da li je dovoljan jedan "Fajzer"

Francuska je jedina država EU koja je za sada, prema navodima na sajtu MSP, prihvatila da buster doza obezbedi ulazak u tu zemlju, ali su pojedini sugrađani navodno, kako smo nezvanično saznali, čak u Nemačku ulazili ako su, primera radi, primili dve doze "Sinofarma" i jednu dozu "Fajzera". Njima je navodno na granici očitavana samo poslednja doza. Ipak, kako za Kurir kažu u Kancelariji za IT i e-upravu to nikako nije pravilo: - Svaka zemlja propisuje proceduru ulaska u zemlju i imaju svoje interne procedure šta se skenira, a realno je da se nikad ne skenira jedan QR kod. Možda se negde desilo da je neko uspeo da uđe na taj način, ali ne može da se tvrdi da je to pravilo i da će zahvaljuči trećoj dozi moći svuda da putuje.