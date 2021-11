Doktorka Kristina Davidović ističe da je na svojim društvenim mrežama napravila veliki ekspoze kada su u pitanju nadrilekari kao i dela za koja se terete.

- To je pojava koja je prisutna u celom regionu. Veliki problem ima i Rusija, i Ukrajina, Nemačka... Oni su slali polukriminalce na adrese pacijenata. Sada su mi se javile devojke, koje su svašta doživele u protekle 2 i 3 godine - priča Davidović.

Kako je dodala, narod ne shvata koliko splet manipulacija je bio prisutan među svim nadri lekarima.

- To su bile stranice u koje su ljudi verovali, jer su to bile fotošopirane slike. Nama je svašta stizalo, mi to ne smemo da objavimo, jer bi nas banovali - dodala je Davidović.

Davidović objašnjava da su nadrilekari na Kliniku gde radi, često slali kriminalce, ali su i nadrilekarke dolazile kako bi ih uznemiravale i pretile najvišim ljudima u vlasti.

Kako dodaje, medicinski fakultet jeste specifična nauka, gde ništa ne sme da bude polovično, i zato se, kako kaže, medicina naziva celoživotno učenje.

Kako objašnjava, sve je krenulo pre 4 godine, kada sunjene pacijentkinje počele da šalju slike koje odaju radove drugih kolega.

- Mi smo saznali to u Albaniji, jer se neko lažno predstavljao kao lekar. Nismo imali pacijenta, ali onda kada su počeli da dolaze kod nas, tada smo počeli da shvatamo o kome se, i čemu se radi. Dolazili su oštećeni, i shvatili smo da je sve to uzelo maha. Kontaktirali smo Ministarstvo zdravlja koje je odmah odreagovalo - objasnila je Davidović.

