DA LI SRBIJA TREBA DA STRAHUJE OD OMIKRON SOJA? Naš radiolog otkriva do kada ćemo se susretati sa mutacijama virusa!

Ovakav i ovoliki broj mutacija može omogućiti da dolazi do veće zaraznosti i do proboja među vakcinisane i one koji su preboleli.

Koliko treba da nas brine novi soj koronavirusa pod imenom omikron, otkriva radiolog Aleksandar Ivković.

Na svom blogu Ljudi i ostale laži dr Ivković objašnjava šta se zapravo zna o novom soju koronavirusa kodnog imena B1.1.529.

- Budimo precizni, nemamo pojma da li će se proširiti onako kako se proširio delta soj, a pre njega alfa. Još uvek je to soj koji izaziva brigu i pozornost. Činjenica je da se brže pomerio sa dna Afrike do Izraela i Evrope (ako je tačna vest da je izolovan u Belgiji).

Ono što znamo o njemu je da se pojavio u sredini gde je mizeran procenat vakcinisanih, jedva oko 20 odsto, što je potpuno očekivano i o čemu pričamo sve vreme od kada postoje vakcine.

Činjenica je da na samom spajk proteinu ima oko 30 do 35 mutacija, ali broj mutacija na samom vrhu spajka je dač 10. Delta soj ima dve mutacije. Ovakav i ovoliki broj mutacija može omogućiti da dolazi do veće zaraznosti i do proboja među vakcinisane i one koji su preboleli.

Sam RNK virusa se uglavnom ne menja. Sve je isto, vezuje se za ACE2 receptore. Sve osobine bolesti određuje upravo to što se vezuje za ćelije sa ACE2 receptorima. Uđe u ćeliju, replicira se, ubije ćeliju, otme deo njenog omotača i kopije se šire dalje.

Nisam razumeo ni onoliko odlaganje da se proglasi pandemija, niti razumem sporost koja je posledica razmišljanja šta će reći antivakcinaši, da se ne naljute što SZO radi svoj posao, onda bolje da odugovlače i povlađuju pritiscima. Tako su povlađivali pritiscima iz Kine, tako iz SAD.

Ne možemo nikoga kriviti za nešto toliko prirodno kao što su virusi, ali možemo za sporost i neorganizovanost, kao i za gramzivost i odsustvo svesti.

"Dok se ne vakcinišu ljudi u svim državama sveta, imaćemo nove sojeve. Koliko je teško razumeti to?"

