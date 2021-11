KAKO JE NOVI SAD POSTAO CENTAR IT INDUSTRIJE: Sprečen odlazak mladih otvaranjem visoko plaćenih radnih mesta

Novi Sad se, tokom prethodnih deset godina, pored ekonomskih uspeha, smanjenja nezaposlenosti, dolaska brojnih investicija, izgradnje fabrika, infrastrukturnih projekata i otvaranja novih radnih mesta, posebno istakao u razvoju privredne grane karakteristične za visoko kvalifikovanu radnu snagu – IT industrije.

Uspeh jedne od najvažnijih industrija 21. veka, nije došao preko noći. Velikim radom i pažljivo biranom strategijom insistiranja na razvoju ovog sektora baš u srpskoj Atini, čelnici grada, ali i najviši državni funkcioneri pomogli su da se ostvari nešto što je do pre deceniju delovalo nezamislivo na prostoru Srbije.

Planiran razvoj kadrova i podrška države

2016. godine, već uveliko se radilo na stvaranju obrazovnog kadra koji će odmah po završetku školovanja moći da se zaposli u IT struci, karakterističnoj po visoko kvalifikovanim kadrovima i izuzetno plaćenim radnim mestima.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je, tada ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu Anu Brnabić, a nakon toga, održali su sastanak sa predstavnicima IT kompanija koje posluju u Novom Sadu, kao i sa predstavnicima Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u tom gradu.

– Sastanak sa predstavnicima Fakulteta tehnickih nauka i kompanija koje zapošljavaju oko 5000 ljudi je veoma značajan, i namera nam je da istrajno radimo na stvaranju boljeg ambijenta za rad takvih kompanija. Dogovorili smo se da zajednički insistiramo na povećanju kvote za upis na IT smerovima na Univerzitetu u Novom Sadu, jer privreda za takvim kadrom ima realnu potrebu. Osim toga cilj nam je da mladi po završetku studija odmah nađu posao – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ana Brnabić je rekla da je fantastično što je upravo Novi Sad, a ne Beograd, IT centar Srbije, i što na tome posebno treba zahvaliti Fakultetu tehničkih nauka.

– Došla sam da učim i da vidim najbolje prakse u Novom Sadu, kako bi se uspešna receptura primenila i u drugim mestima u Srbiji. Takođe želela sam da saznam kako Vlada Srbije može da doprinese još većem uspehu u toj oblasti. Ukrštanje privrede i obrazovnih institucija nedostaje Srbiji i nadam se će Privredna komora u saradnji sa Ministarstvom prosvete uspeti u nameri da se uvede dualno obrazovanje, jer se tako postižu izuzetni rezultati – izjavila je Brnabić.

Krajem iste godine, Brnabić ponovo dolazi u Novi Sad kako bi predstavila okvirni plan IT saveza Vlade Srbije za preduzimanje konkretnih mera, koji je potom i zvanično usvojen.

Sprečen odlazak mladih iz Srbije

Tokom pomenutog sastanka, dekan FTN prof. dr Rade Doroslaovački ističe da dualno obrazovanje odavno funkcioniše na tom Fakultetu koji je iznedrio blizu 100 kompanija koje zapošljavaju oko 5000 inženjera.

– Da nije tih kompanija naši kadrovi bi otišli u svet. Reč je o trenutno najjačoj industrijskoj grani u Srbiji koja najviše izvozi, a IT kompanije mogu ”sutra” da zaposle još pet, šest hiljada inženjera koje još nemamo, ali ćemo se svi zajedno potruditi za više budžetskih mesta na IT smerovima – naglasio je Doroslovački.

Direktor Vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja naglasio je da IT sektoru nije toliko potrebna podrška države koliko je državi potrebna podrška IT sektora i izrazio zadovoljstvo zbog velikog interesovanja predstavnika Vlade Srbije za tu oblast i funkcionisanje kompanija koje ostvaruju veliki uspeh na svetskom tržištu.

Besplatna obuka kadrova

Ulicu Miroslava Antića i deo grada u kom se ona nalazi, Novosađani su uvek vezivali za umetnost, jer je to kraj sa nekoliko galerija.

Međutim, tokom 2017. godine, tamo već uveliko funkcioniše centar za obuku kadrova zainteresovanih za sticanje znanja u oblasti IT industrije. Da stvar bude još interesantnija, obuka je bila potpuno besplatna.

Otvaranjem novosadskog Startit centra, u bivšoj zgradi Vojvođanske banke, tamo su sve češće počeli da dolaze ljudi željni znanja o novim tehnologijama. Godinu dana nakon otvaranja, broj ljudi koji se okupljao postajao je sve veći.

Održavali su se besplatni kursevi za pravljenje sajtova u HTMLu, CSSu i JavaScriptu, kao i pravljenje sajtova u WordPressu.

Kursevi koje je sam Startit organizovao su bili uglavnom besplatni, a ukoliko ih organizuju neke firme za svoje potrebe onda su se naplaćivali.

Cilj i opis posla koji se tada obavljao u Novom Sadu bilo je širenje znanja i zajednice, a to se najbolje radi putem kurseva, kojih je bilo sve više.

Novi Sad je vec tada zasluženo nosio titulu IT centra Srbije.

Dolazak vodećih svetskih kompanija

“3Lateral” članica kompanije “Epic Games”, jedne od vodećih tehnoloških kompanija iz oblasti interaktivne zabave, kupila je parcelu u samom centru Novog Sada za izgradnju novog radnog prostora za svoj tim u Srbiji na javnoj licitaciji koja je održana 9. juna 2020. godine.

Zemljište površine 6.495 metara kvadratnih plaćeno je 933.039.225 dinara.

Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj su se obratili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić i direktor kompanije „3lateral“ Vladimir Mastilović.

– Simbolično, na istom mestu gde će nići jedna nova industrijska zona i gde se sprovodi svojevrsna reindustrijalizacija Novog Sada, početkom 20. veka je bilo sedište hemijske industrije grada. Zatim je ta lokacija dugo decenija bila ogledalo propasti jednog industrijskog perioda u vidu sprovođenja neodgovorne politike i devastacije objekata. Danas smo na pragu toga da kroz ovu investiciju, odnosno budući IT centar, dobijemo jasne obrise industrije 21. veka koji karakterišu nove tehnologije, koje se i urbanistički i ambijentalno, uklapaju u ovaj deo grada. Na nama koji smo donosioci odluka je da pružimo najbolje uslove i omogućimo realizaciju projekata koji garantuju sigurnu budućnost naših građana, a to radimo kako bismo našu omladinu zadržali u Srbiji. Odluka kompanije “3lateral” odnosno “Epic Games” da svoje poslovanje prošire u našem gradu je snažna poruka da Novi Sad i Srbija imaju svetlu budućnost. Kreiramo obrise izvesne sutrašnjice, jer je realnost takva da ne možete zadržati nove generacije, ako im ne obezbedite nove, moderne sadržaje i izazove, i upravo zato uvek proaktivno razmišljamo – rekao je tada gradonačelnik Miloš Vučević i zahvalio se predsednici Vlade na podršci, kao i gospodinu Mastiloviću na saradnji.

Ubrzo su najavljeni i dalji projekti.

Izgradnja razvojnog kampusa, u blizini Univerziteta u Radničkoj ulici u Novom Sadu, predstavlja naredni korak investiranja kompanije „Epic Games“ u IT zajednicu ovog regiona. Za tri do četiri godine će na ovoj lokaciji raditi stručnjaci iz oblasti umetnosti i računarskih nauka na razvoju najnaprednijih tehnologija za ceo svet.

Novi Sad imao strategiju razvoja

Branko Radun, politički analitičar, ocenjuje da je Novi Sad poslednjih godina postao mesto koje je veoma pogodno za razvoj IT sektora.

– I neke druge velike kompanije razmišljaju da svoja sedišta presele u Novi Sad. To samo pokazuje da Novi Sad ima neke komparativne prednosti u odnosu na druge naše gradove. Pre svega, istakao bih kadrove koji se decenijama obrazuju na novosadskom Fakultetu tehničkih nauka, on je godinama generator razvoja IT sektora. Grad je prepoznao potencijal koji ima IT industrija i stvara povoljan poslovni ambijent. U oblasti gejminga svakako imamo veliki potencijal između ostalih, i ta industrija treba da bude jedna od naših strategija razvoja, Možda ne možemo da budemo bolji od Nemačke u proizvodnji automobila, ali u IT svakako možemo – ocenjuje on i dodaje da su primeri poput akvizicije novosadskog 3laterala od strane američkog Epic Gamesa veoma podsticajni za mlade.

– Takvi ljudi su danas velike patriote, jer oni sa svojim biznisom i kapitalom ostaju ovde, zapošljavaju visokoobrazovane mlade ljude koji rade na visoko plaćenim radnim mestima.

Ovakvi primeri su nedovoljno plasirani i afirmisani u našoj javnosti, a upravo to treba da budu modeli mladim ljudima, a ne starlete, kontroverzni biznismeni i šarlatani. – zaključuje on.

