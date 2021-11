OTKRIVENI POTRESNI DETALJI O DEČAKU (12): Živi u oronuloj kućici na brdu, nema struju, otac radi za nadnicu

Mališan iz sela kod Ljiga nestao u subotu po podne na planini Rajac dok se vraćao kući. Posle gotovo celog dana pojavio se u drugom selu.

Dečak K. D. (12) iz sela u okolini Ljiga, koji je nestao u subotu oko 17 sati, pronađen je juče u selu Boljkovci na teritoriji Gornjeg Milanovca, živ i zdrav, posle 20 sati potrage!

Kako saznaju mediji, nesrećni dečak izgubio se na putu do kuće, a pronašli su ga pripadnici Gorske službe spasavanja na nepristupačnom terenu, na obroncima planine Rajac.

- Dečak je u subotu bio u centru sela i vraćao se kući. Žitelji su ga videli i on im se kao i obično lepo javio i otišao u šumu, jer se njegova kuća nalazi na brdu. Verovatno je na ulasku u šumu promašio skretanje - kaže meštanin i nastavlja:

Dva puta

Kad se uđe u šumu, imate dva skretanja - jedno vodi ka dečakovoj kući, a drugo u selo Boljkovci. Bio je sumrak i dete je pogrešilo put, a kako je sve dublje išlo u šumu, izgubilo se.

Kad su roditelji primetili da im se najstariji od troje dece ne vraća kući, uplašili su se.

- Ljudi su se izbezumili od straha, jer se dete plaši mraka, pa su bili ubeđeni da nije daleko otišao. Počeli su da ga traže po komšiluku, ali i po celom selu. Dozivali su ga, međutim, od njega ni traga ni glasa, a mrak je uveliko bio pao - kaže sagovornik i objašnjava da je alarmirana i Gorska služba spasavanja:

- U subotu nešto posle ponoći u potragu se uključila i Gorska služba, koja je celu noć pretraživala teren, koji je u nekim delovima veoma nepristupačan. Drama koja je trajala više od 20 sati završila se sa srećno kada su ga sreli meštani Boljkovca, koji su odmah pozvali GSS.

- Čuli smo da je nestao, pa smo ga i mi tražili. Izašao je sam iz šume i došetao do nas. Bio je na obodu sela, odmah smo znali da je to on - kažu meštani sela u kom je dečak nađen.

Nije spavao

Gorska služba spasavanja potvrdila je da je mališan uspešno nađen.

- Celu noć nije spavao, ali je dobro. Priča, u dobrom je psihofizičkom stanju. Nismo smeli da kažemo roditeljima da je nađen dok ne budemo sigurni da je to on. Onda smo ih dovezli i sada su s njim - rekli su spasioci iz Gorske službe, koji su srećni jer je sve dobro ispalo.

Meštani sela iz kog je dečak za njega imaju samo reči hvale.

- Lep je ko slika, divan, kulturan, vredan da ne može da se poveruje. Ide u školu u Ljig i svakog dana putuje autobusom. Izvanredna porodica, iako zaista imaju dosta nedaća i nalaze se na rubu egzistencije - navodi sagovornik.