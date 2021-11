DIREKTOR RHMZ OBJAVIO NAJTAČNIJU PROGNOZU VREMENA ZA SLEDEĆU NEDELJU: Negde će biti i snega!

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a rekao je da nas danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme.

Tokom nedelje svako koga već s ponedeljkom čekaju radne obaveze pita se kakvo nas vreme čeka.

A vreme k'o vreme, stalno se menja... Tako nam i ova nedelja koja je pred nama donosi vreme koje je vrlo promenljivo.

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a za Kurir je rekao da nas u ponedeljak očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, na severu zemlje bez padavina, a u ostalim krajevima Srbije mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom, koji se krajem dana i u toku noći očekuje ponegde i u nižim predelima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperature od 4 do 9 stepeni, a najviša od 6 do 12 stepeni, popodne i uveče u padu.

U Beogradu oblačno, veći deo dana suvo, popodne i uveče sa slabom kišom, a u višim delovima šireg područja grada moguća je kratkotrajna pojava snega. U utorak se očekuje umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo vreme, samo još ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima zemlje mestimično sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), na planinama sa snegom uz slabljenje i postepeni prestanak padavina.

U sredu toplije i u većem delu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, samo na severu i istoku ujutro i pre podne oblačno ponegde sa slabom kišom.

Od četvrtka do početka naredne sedmice prognozira se pretežno oblačno vreme mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

