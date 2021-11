GARAŽA KAO GARSONJERA: Cene se kreću i do 20.000 evra za parking-mesto u novogradnji, najveća potražnja na Novom Beogradu

Kupiti stan u Beogradu ili garažu negde u prestonici?

Zvuči gotovo neuporedivo, sve dok se ne baci pogled na oglase, gde cene garažnog prostora u nekim delovima glavnog grada idu i do nekoliko stotina hiljada evra!

U poslednje vreme, cifre na tržištu ovih nekretnina osetno su porasle, pa se tako jedno garažno mesto u centru Obrenovca nudi za 4.500 evra, a prostor od oko 300 kvadrata za ostavljanje vozila u Mirijevu košta čak 200.000 evra!

Ogromna potražnja za garažama ne javlja se samo zbog problema parkinga na teritoriji celog grada, te visokih kazni i novog sistema za snimanje koji vešto lovi vozila koja su nepropisno ostavljena na javnim površinama. Ostavljanje automobila u natkrivenom prostoru i pod ključem garantuje bezbednost vozila, a lokacija se bira u blizini mesta stanovanja.

- Kada je reč o prestonici, najveća potreba za garažnim mestom je u Novom Beogradu - kažu iz jedne agencije za nekretnine.

- Tamošnje stare zgrade zidane su bez garaža, sem u blokovima 22 i 23. Prosečne cene kreću se od 7.000 do 8.000 evra, pa čak i od 15.000 do 20.000 evra za parking-mesto u novogradnji. To je jedna od investicija gde se uložene pare najbrže vraćaju, jer kada kupite garažu izdate je za nekoliko stotina evra mesečno. Ukoliko su u pitanju nove, poslovne zgrade, sa komfornijim prostorom za auta, renta može biti viša od hiljadu evra za mesec dana.

Ulaganje u garžni prostor isplativo, Foto Ž. Knežević

Tako se, na primer, garažni prostor od 257 kvadrata u Ulici Zdravka Čelara na Paliluli prodaje za 129.000 evra. Dvadesetak kvadrata za automobil kod "Štark arene" nudi se za 39.000 evra, a hiljadu evra po kvadratu garaže traži se u Bloku 22 - 55.000 evra za 54 kvadrata. Vlasnik "garažice" od 12 kvadrata u vračarskoj Ulici cara Nikolaja Drugog traži 30.000 evra, dok se slična nekretnina od 14 kvadrata u Rakovici nudi za nešto više od 20.000 evra. Mesto u Bloku 23 je 24.000 evra. Na Dedinju su kuće oduvek bile skupe, ali sada ne zaostaju ni prostori za smeštaj vozila, te tako garaža od 70 kvadrata u Omladinskoj ulici košta 95.000 evra.

Naš sagovornik iz agencije objašnjava da mnogo porodica, usled poboljšanja životnih uslova, ima dva automobila, što je velika razlika u odnosu na period od pre desetak godina. Uz to, u Beograd se neprestano doseljavaju ljudi što doprinosi gužvama na ulicama, većem broju vozila, samim tim i manjku parking-mesta.

NEMA ULAGANJA

- Umesto da ulože u stan, pojedini odlučuju da investiraju u garažu ili više njih. Od mesečne kirije "uberu" bar istu, a neretko i veću sumu nego da su iznajmili stan. Plus, u garažu nema nikakvih ulaganja, a nema ni straha da će neko napraviti štetu u prostoru koji je u vlasništvu - kažu iz ove agencije.