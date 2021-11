Piroćanac (38) oteo devojčici (14) mobilni, prinudio je da mu donese 500 evra da bi ga vratio

Zbog sumnje da je od 14-godišnje devojčice uzeo telefon koji je vratio tek nakon što mu je oštećena u zamenu donela 500 evra, pirotska policija uhapsila je 38-godišnjeg muškarca iz tog grada.

L. K. iz Pirota uhapšen je još 17. novembra, a kako kažu u policiji, osumnjičen je za krivično delo iznuda.

On se sumnjiči da je uzeo telefon 14-godišnjoj devojčici koja je bila sa 13-godišnjom drugaricom, zapretivši im da će ga vratiti kada mu donesu 500 evra, što su one i učinile - kažu u policiji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.