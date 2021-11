KOLAPS NA ZLATIBORU! Sneg napravio haos, kolona vozila stoji ispred tunela, ČEKA SE POLICIJA

Sneg koji je tokom prethodnih sati padao na teritoriji Zlatibora napravio je kolaps u saobraćaju. Do zastoja je došlo ispred jednog od tunela koji vodi do ove planine.

"Čekamo skoro pola sata da nastavimo put, kolona je ogromna. Rekli su nam da će doći policija kako bi se regulisao saobrćaj na ovoj deonici", kaže za RINU jedan od vozača koji se zatekao na magistralnom putu ka Zlatiboru.

On route to Zlatibor; like crossing the mountain passages in Norway mid-winter pic.twitter.com/OqiyTtaGmz