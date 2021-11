'BUSTER SINOFARMA DAJE OGROMNU KOLIČINU ANTITELA' Virusolog o istraživanju na 10.000 ljudi: Očekujem da štiti i od Omikron soja!

Profesorka Medicinskog fakulteta Tanja Jovanović rekla je da, prema podacima istraživanja "Sinofarmove" vakcine u koje je uključeno oko 10.000 ispitanika, posle buster doze dolazi do značajnog porasta količine antitela i da očekuje da će, i ako omikron soj dođe u Srbiju, osobe koje su primile "Sinofarmovu" vakcinu biti zaštićene tom ogromnom količinom antitela od novog soja.

Profesorka Tanja Jovanović, virusolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, rekla je da u Srbiji nije potvrđen omikron soj, kao i to da nije potvrđeno ni prisustvo delta plus varijante koronavirusa.

- Ali, kao što znamo, virusi ne poznaju granice, tako da očekujemo i izvesno je ukoliko se virus bude brzo širio i dolazio do okolnih zemalja, da će doći i u našu zemlju - rekla je profesorka Jovanović.

Dodala je da nije sigurna da je virus u cirkulaciji i da je u pitanju druga preteća varijanta virusa koja stiže iz Južne Afrike.

- Prva je bila krajem decembra i početkom januara, takozvana beta varijanta virusa, koja je uplašila veliki broj naučnika i istraživača upravo zbog toga što je imala mutaciju koja izbegava imunski odgovor. Beta varijanta virusa se proširila u nekih 20 zemalja sveta, ali ni u jednoj zemlji nije postala dominantna varijanta. Nadajmo se da će tako biti i sa ovom novom varijantom koja ima mnogo veći broj mutacija - kazala je Jovanovićeva.

Dodala je da u vezi sa novom varijantom brinu posledice mutacija, kao i to da li će nova varijanta virusa brže da se širi i da li će izazvati težu ili blažu kliničku sliku.

"Ono što je posebno važno odnosi se na to da li su nam dovoljno pouzdani dijagnostički testovi, da li moramo da menjamo terapijske protokole i da li će nova varijanta virusa izbegavati imunski odgovor stečen ili prirodnom ili vakcinalnom infekcijom", navela je Tanja Jovanović.

Naglasila je da je specifičnost nove varijante to što veliki broj mutacija - oko 50, a najveći broj njih nalazi se u proteinu koji odgovoran za vezivanje virusa za ćeliju, odnosno za uspostavljanje infekcije.

- Kod delta varijante virusa došlo je do samo dve promene, a u omikronu se nalazi deset promena aminokiselina. Proteini se sastoje iz aminokiselina, S-protein ima nekih 1.250 aminokiselina. Došlo je do promene deset aminokiselina u onom regionu koji omogućava virusu da se uspešno veže za ćeliju i da uspešno uđe u ćeliju - rekla je profesorka.

Objasnila je da virus pravi mutacije kako bi efikasnije ušao u ćeliju, da bi povećao afinitet za naše ćelije, pošto je sama želja virusa da nas inficira i da opstane u organizmu.

- Videćemo da li su ove mutacije dovoljno efikasne i da li će ovaj virus brže da se širi, da li će imati bolji fitnes, odnosno da li će imati veću stopu replikacije nego ova prethodna delta varijanta virusa - istakla je Jovanovićeva.

Dodala je da treba biti obazriv i da treba sačekati prve rezultate za koje se očekuje da potvrde informacije Svetske zdravstvene organizacije koja je navela da ne bude problema sa vakcinalnim i prirodno stečenim imunitetom.

Tanja Jovanović je navela da će se zahvaljujući buster dozi vakcine količina antitela u organizmu dovoljno povećati i da bez obzira što je došlo do promene u samoj strukturi virusa koji se vezuje za imunske ćelije i antitela, očekuje da će biti efikasne.

Istakla je da je varijanta došla iz Južne Afrike gde je niska stopa vakcinacije - oko 20 odsto stanovništva, što, kako je navela, znači da ima dovoljno osetljivih ljudi gde će virus dalje uspešno da se razmnožava i da mutira i podsetila da su u Japanu naučnici utvrdili postojanje mutacije koja je dovela do nemogućnosti replikacije virusa.

- Mutacija je dovela do promene jednog enzima koji je odgovoran za razmnožavanje virusa. Svi su očekivali da će virus da nastavi da se u tom pravcu razvija i da pravi neke letalne mutacije i da vidimo do kraj pandemije. Međutim, u istoj nedelji nam je došla i ova vest o velikom broju mutacija kod nove varijante virusa, tako da treba biti obazriv, posebno što je očigledno došlo do velikog broja mutacija kod osoba koje su imunokompromitovane - kazala je Jovanovićeva.

"Medicinski deo štaba pripremio mere"

Pojedine zemlje su zbog omikron soja uvele strože mere. Govoreći o sednici Kriznog štaba, profesorka Jovanović je rekla da ne voli unapred da prognozira i da je medicinski deo štaba pripremio mere i da će se videti koji će od tih predloga biti razmatrano i usvojeni.

"Treba biti obazriv. Poštovanje onih osnovnih protivepidemijskih mera s jedne strane, a s druge strane bolja kontrola međunarodnog putovanja. Što se tiče školskog raspusta, tu ćemo čuti informacije i podatke vezane za epidemiju u školskim ustanovama, tako da ćemo na osnovu toga videti da li treba pomerati školski raspust ili ne", navela je Tanja Jovanović.

Dodala je da je potpuno sigurno da će postojati bolji nadzor nad putnicima koji dolaze iz rizičnih područja i zemalja u kojima je registrovana nova varijanta virusa i da očekuje da će biti donete pooštrene i rigoroznije mere vezane za kontrolu putnika.

Govoreći o vakcinaciji, profesorka Tanja Jovanović je rekla da je uključena u studiju koja se bavi efikasnošću "Sinofarm" vakcine kojom je obuhvaćeno oko 10.000 ispitanika.

- Moram da kažem da ispitivanja pokazuju značajnu efikasnost 'Sinofarm' vakcine i kod starijih i kod mlađih osoba. Ono što je interesantno da posle šest meseci od aplikacije kompletne vakcine relativno je manja količina antitela prisutna u krvi imunizovanih osoba, međutim, posle buster doze dolazi do značajnog porasta količine antitela, tako da ja očekujem da, iako nam dođe ova nova varijanta virusa, osobe koje su primile "Sinofarm" vakcinu biće zaštićene tom ogromnom količinom antitela od novog soja - naglasila je profesorka.

Dodala je da ne zna šta još treba uraditi kako bi se povećala vakcinacija i pozvala je medije da se uključe, kao što su se i dosad uključivali, ali i da ne zna kako da se utiče na medije koji šire dezinformacije o vakcinaciji, vakcinalni imunitet i infekciju koronavirusom.

