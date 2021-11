KOVID PROPUSNICE OD 18 ČASOVA? Ovo su mogući zahtevi medicinskog dela Kriznog štaba!

Lekari koji su članovi Kriznog štaba tražiće da kovid propusnice važe već od 18 sati. To je samo jedna od tema koja će se naći na dnevnom redu na sutrašnjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa.

Zbog opasnosti od pojave omikron soja virusa koji već hara Evropom, dolaska gastarbajtera uoči praznika, kao i dočeka Nove godine, članovi Kriznog štaba tražiće uvođenje oštrijih epidemioloških mera.

- Epidemiološka situacija trenutno jeste mirnija, ali moramo da budemo oprezni jer sve može da se preko noći pokvari bog širenja mutiranog soja koji već bukti u Evropi. Zato će se na sutrašnjoj sednici razmatrati mere koje će sprečiti da nam broj zaraženih ponovo skoči na više hiljada. Pre svega, predlog je da školski raspust počne dve nedelje ranije, odnosno da krene od 20. decembra. Takođe, drugi predlog je da kovid propusnice važe 24 sata ili bar od 18 sati, ali i da se prošire na sve ostale objekte, medu kojima su teretane, bioskopi, frizerski saloni... Tražićemo i zabranu novogodisnjih koncerata, ali i karantin za sve one koji tokom praznika doputuju u Srbiju. Ideja je da se pooštre mere i na skijalištima, pa da ski-pas možete da kupite samo uz kovid propusnicu - otkriva izvor.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon je već istakao da nikako ne smemo ignorisati pojavu novog soja.

- Novi virus je otkriven 11. novembra i veoma brzo je zaveden kao vrlo zabrinjavajuća varijanta korone. Mi ćemo pratiti situaciju, ali trenutno nema razloga za paniku. Jasno je da će nadzor prema ugroženim zemljama morati da se pojača" rekao je dr Kon i objasnio šta to zapravo znači:

- Što se tiče putnika koji dolaze iz zemalja gde je omikron registrovan, insistiraćemo na tome da se mere koje se preduzimaju u Evropi primenjuju i kod nas. To znači da moraju da idu u karantin bez obzira na to da li su vakcinisani ili ne. Izlaz iz ove situacije jeste samo vakcinacija, čak i ako nema potpuno delovanje na neke sojeve. Ali moramo da shvatimo da je vakcinacija zaštita i sebe i drugih, da je to zaštita svoje zemlje, patriotski čin. To posebno moraju da shvate mladi, koji još nisu u dovoljnoj meri vakcinisani - istakao je on.

Dakle, srpski gastarbajteri, bilo da su vakcinisani ili ne, kao i stranci koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi opasni soj koronavirusa omikron već je izvesno da će morati da po dolasku u Srbiju budu u obaveznom dvonedeljnom karantinu.

Autor: