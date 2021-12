SJAJNE VESTI! Doktor Jakovljević najavio kraj trećeg talasa korone! OD MARTA SAMO SPORADIČNI SLUČAJEVI?

Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu Vladimir Jakovljević smatra da će pandemija biti stavljen pod kontrolu do proleća i naglašava da se virus korona ponaša mimo svih očekivanja.

Jakoviljević očekuje da Krizni štab donese odluku da zimski raspust počne ranije nego što je planirano.

- Mislim da će raspust početi ranije jer je sličan manevar dao dobre rezultate u novembru. To je očigledno - rekao je Jakovljević.

Jakovljević se osvrnuo na mogućnost da kovid propusnice ubuduće važe od 18 sati i naglasio da nije za restriktivne mere.

- Mislim da su postojeće mere već dale određene rezultate - naglasio je.

Živina ne može da zarazi ljude koronom

Veterinar Miomir Ranđelović naglaio je da su studije pokazalae da virus korona ne može da se prenese sa životinja na ljude.

- Još šezdesetih godina je utvrđeno da virus korona kod različitih vrsta može dovesti do bolesti, ali to nisu zonoze. Nijedna studija nije utvrdila da se životinjski korona virus može preneti na čoveka. Studije su čak dokazale da sars-cov-2 može da se prenes sa čoveka na životinje i to najčešće na kućne ljubimce. Kod njih međutim nema izraženih simptoma i prođe lako. Dokazano je da nema prenosa sa životinja na ljude - rekao je stručnjak.

Ranđelović smatra da apsolutno nema potrebe da se vakcinišu koke nosilje i pilići.

- Živina ne može da oboli od beta soja korone i nema opasnosti po čoveka - navodi Ranđelović.

Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu navodi da nije isključena mogućnost da se ljudi zaraze koronom preko životinja.

- Teoretski je moguće jer su neke varijante korone prusutne u životinjskom svetu. Pandemija je zvanično počela od čorbe slepog miša u Kini. Da li živina može da bude rezervoar korone je pitanje za nekog veterinara. Definitivno je nastala histerija, delom je naravno opravdana, a dovela je i do toga da se prave šale i da pas nosi masku u super marketu - navodi Jakovljević.

Pandemija bi prema njegovim rečima mogla uskoro da bude totalno obuzdana.

- Nadam se da ćemo ga staviti pod kontrolu i da ćemo već na proleće imati samo sporadične slučajeve. Pandemija je prema iskustvima iz prošlosti trebalo da traje dve godine i nadam se da će sredinom proleća biti kraj - rekao je Jakovljević.

