(UŽIVO) ISPRED MRKINOG KOVČEGA IZLOŽENO ORDENJE! Tuga na Novom Groblju: Stotine ljudi čeka da se oprosti od Milutina (FOTO+VIDEO)

Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić biće sahranjen danas u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Brojni poštovaoci čekaju u koloni kako bi odali poštu pokojnom Mrkonjiću i izjavili saučešće porodici.

Pored članova Milutinove porodice i njegove partnerke Ane Bekute, među prvima na groblje su stigli Slavica Đukić Dejanović i Branko Ružić.

IVICA DAČIĆ SA PORODICOM

Od Milutina se oprašta i njegov stranački kolega Ivica Dačić sa ženom i sinom. Dačić zajedno sa Mrkinom porodicom prima saučešća.

Na groblje je došla i Milutinova sestra Nada, koju pridržaju i vidi se da joj je izuzetno teško.

MRKINA SESTRA NADA

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na sahranu su došli i Zoran Đorđević, Zoran Anđelković, Rasimlj Ljajić, Boris Tadić i Vjerica Radeta.

TOMISLAV NIKOLIĆ IZAJVLJUJE SAUČEŠĆE BEKUTI

Od Mrke se oprostio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

VLADE DIVAC NA SAHRANI

Sahrani prisustvuje i košarkaš Vlade Divac.

ČEDOMIR JOVANOVIĆ

Od Milutina Mrkonjića se oprostio i lider LDP Čedomir Jovanović.

Mrkonjić će biti sahranjen uz zvuke pesme "Čubura" Bekija Bekića.

Preminuo u 79. godini

Podsetimo, Milutin Mrkonjić, političar i dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute, izgubio je 27. novembra u 79. godini najtežu borbu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

Mrkonjiću se 18. novembra stanje naglo pogoršalo, a lekari su tada saopštili da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno.

On je prethodno, početkom novembra, završio na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu gde mu je ugrađen pejsmejker. U avgustu mesecu operisao je srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona. Partnerka Ana Bekuta bila je uz njega do poslednjeg trenutka i svakodnevno ga je obilazila na klinici. Njih dvoje su bili u ljubavi 10 godina.