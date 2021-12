SA ŠTAPOM I ZASTAVICOM U RUKAMA: Ovog deku su primetili svi na MRKINOJ SAHRANI: Jedva stoji, ali je bio rešen da Milutinu oda poslednju počast (FOTO)

Na sarhani Milutina Mrkonjića pojavio se i veliki broj sipatizera, ne samo stranke čiji je počasni predsednik bio, već i onih koji su celili njega kao ličnost i njegova dela.

Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić biće sahranjen danas u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Na Novom groblju okupio se veliki broj ljudi kako bi Mrkonjića ispratili na večni počinak. Pored porodice i prijatelja, tu je i veliki broj stranačkih kolega, kao i poštovaoca Mrkinog dela.

Podsetimo, Milutin Mrkonjić, političar i dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute, izgubio je 27. novembra u 79. godini najtežu borbu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", gde se poslednjih nedelja lečio zbog izraženih srčanih smetnji i tegoba.

Mrkonjiću se 18. novembra stanje naglo pogoršalo, a lekari su tada saopštili da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno.

On je prethodno, početkom novembra, završio na kardio-vaskularnoj klinici u Beogradu gde mu je ugrađen pejsmejker. U avgustu mesecu operisao je srčane zaliske, i to novom metodom, preko prepona. Partnerka Ana Bekuta bila je uz njega do poslednjeg trenutka i svakodnevno ga je obilazila na klinici. Njih dvoje su bili u ljubavi 10 godina.