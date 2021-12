U Srbiju stižu 2 spasonosna medikamenta! Stručnjaci: VAKCINA, IPAK GLAVNO ORUŽJE!

Nema sumnje da su vakcine najjače oružje u borbi protiv korone, ali značajno pomoćno sredstvo protiv ove pošasti predstavljaju inovativni lekovi.

Dobra vest je da u Srbiju uskoro stižu dva spasonosna leka, za koja se veruje da će biti prekretnica u lečenju kovida.

Naime, ovog meseca u našu zemlju treba da stigne prvih 50.000 doza leka “molnupiravir” farmaceutske kompanije “Merk”, dok se u januaru ili februaru očekuje i novi lek kompanije “Fajzer” - “pakslovid”. Ovo je nedavno najavila direktorka RFZO Sanja Radojević Škodrić.

- Mehanizam dejstva nije potpuno identičan, ali su namenjeni nehospitalizovanim pacijentima koji imaju više od 18 godina, odnosno za one koji se još uvek leče u kućnim uslovima. Ti lekovi se daju u prvih pet dana pozitivnosti i namenjeni su prvenstveno za lakšu, eventualno srednje tešku fazu bolesti, a za teške forme već je kasno za ove lekove - naglasila je Radojević Škodrić.

Ona je navela da je “molnupiravir” registrovan, ali da ga još nema u upotrebi, te da će SAD i Srbija biti prve zemlje koje će ga dobiti. Kada je reč o “pakslovidu”, Srbija je potpisala ugovor sa “Fajzerom” i, pored SAD i Velike Britanije, jedina je u ovom trenutku koja će dobiti ovaj lek.

Lek “molnupiravir” koji ima dvostruku namenu - da zaraženima smanji rizik od dobijanja ozbiljnijih simptoma, ili da bude prevencija kod osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa inficiranima. Prema prvim istraživanjima, ova pilula je umanjila za 50 odsto rizik od hospitalizacije i smrti, dok najnoviji podaci pokazuju da taj procenat iznosi 30 odsto.

S druge strane, “pakslovid” za čak 89 odsto umanjuje potrebe bolničkog lečenja ili smrtni ishod kod odraslih koji se suočavaju sa rizikom od razvoja teškog oblika bolesti, pokazala je klinička studija. Lek funkcioniše tako što blokira enzim koji je neophodan virusu korona za umnožavanje i samim tim direktno utiče na broj smrtnih ishoda, ali i na hospitalizaciju obolelih od kovida.

Dobar potez

Velike nade se polažu u nove lekove koji bi trebalo da stignu u Srbiju, a direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova “Inovia” dr Bojan Trkulja ističe da su u pitanju prvi pravi antivirusni lekovi koji su razvijeni baš protiv kovida.

- Imaju nekoliko prednosti. Jedna od prednosti je ta što su vrlo specifični za kovid, a druga je što u u pitanju prvi put oralni lekovi. Imali smo i do sada neka monoklonska antitela koji moraju da se primaju u vidu intravenskih infuzija, ovde prvi put imamo mogućnost da je ne samo pacijentu komforno da primi taj lek, nego možemo da ga držimo podalje od zdravstvenog sistema - navodi Trkulja.

I epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović smatra da je nabavka inovativnih lekova dobar potez države jer ćemo imati najnovije lekove koji zaustavljaju virus.

- Sjajno je to što ćemo dobiti ove lekove, kako Fajzerov lek, tako i “Merkov” lek. Što se dejstva tiče, oni se primenjuju uvek u prvih pet dana. Tada je njihovo dejstvo najjače, jer se tada sprečava širenje virusa, tako i potreba za hospitalizacijom. To su virostatici, dakle, oni ne uništavaju virus, ali ga zaustavljaju što obolelom znači da se virus dalje ne bi razmnožavao. Znate, u svetu još uvek nema takvog leka koji bi uništio virus, kao što recimo imamo antibiotike koji uništavaju bakterije.

Dakle ovi lekovi zaustavljaju virus, oni zaustavljaju umnožavanje i smanjuju mogućnost njegovog širenja i praktično zaustavljaju širenje u organizmu i to je osnovni princip ovih lekova. U pitanju su ispitani, iako jesu inovativni oni su pre svega ispitani i provereni - kaže prof. dr Tiodorović za „Blic“.

Primarno oružje

Ipak, epidemiolog Tiodorović podvlači da je vakcinacija pravi i nezamenljivi put u borbi sa koronom.

- Lekovi dok deluju virus se zaustavi, sredi se klinička slika, ali to nije konačno rešenje. Konačno rešenje je uvek vakcina. Vakcina je ta koja će da se primi i koja će obezbediti duže zaštitno dejstvo da ljudi budu bezbedni - poručuje prof. dr Tiodorović.

Trkulja smatra da je dobro što medicina na pravi način odgovara pandemiji – sa jedne strane tu su novi lekovi i nove vakcine, a sa druge strane zahvaljujući iskustvu zna se šta od terapija radi i šta može bolje da pomogne pacijentima kada se već zaraze.

- Ono što je sigurno jedan od koraka koji mora da se razmatra je obavezna vakcinacija, jer vakcinacijom ne štitite samo sebe i svoju najbližu okolinu, već praktično štitite ceo svet, jer virus može da se replicira i da mutira samo u organizmu. Smatram da će medicina sustići ovu bolest i da je već sustiže prvo preko vakcina, a sada preko sve boljih terapija - zaključio je Trkulja.

LEKOVI KOJI SU U UPOTREBI:

REMDESIVIR Tokom prošle godine, u svetskoj javnosti najčešće su pominjana tri leka za koja su stručnjaci smatrali da pomažu protiv kovida. Jedan od njih je “remdesivir”, pre svega namenjen lečenju hepatitisa C i respiratornog sincicijskog virusa. U Srbiji je prošao sve procedure i od oktobra prošle godine je počela distribucija. Klinički testovi su pokazali da ovaj lek skraćuje simptome kovid infekcije sa 15 na 11 dana. Ipak, nema dokaza da “remdesivir” može da sačuva živote. DEKSAMETAZON “Deksametazon” je prvi lek koji je dokazano spasao živote ljudi koji boluju od korone. Reč je o leku koji sprečava upale i smanjuje smrtnost ljudi koji su priključeni na respirator, a bolesni su duže od sedam dana. Prvi rezultati istraživanja pokazali su da on smanjuje rizik od smrti kod trećine pacijenata na respiratorima i petine onih koji su na kiseoniku. Dakle, “deksametazon“ ne deluje na ljude sa blažim simptomima, pošto prigušivanje imunog sistema u tom stanju ne bi bilo od pomoći. FAVIPIRAVIR “Favipiravir” spada u antiviralne lekove koji su prenamenjeni u borbi protiv korone. Poput “remdesivira”, i ovaj lek se koristi u ranoj fazi infekcije. Od aprila prošle godine godine primenjuje se i u Srbiji, i predviđen je nacionalnim protokolom. - “Favipiravir” nije isključivo namenjen i registrovan samo za kovid, kao što je “molnupiravir”. U startu je uočena njegova efikasnost kod kovida, ne toliko visoka kao kod “molnupiravira”. Prednost “favipiravira” je što može da se primenjuje u svim fazama bolesti, ali se takođe primenjuje u prvih sedam dana pozitivnosti - objasnila je Radojević Škodrić. BAMLANIVIMAB “Bamlanivimab” je baziran na antitelima kovida, tako da se organizam pasivno brani od virusa, za razliku od vakcina. Primenjuje se u ranoj fazi kako bi se izbegao teži tok bolesti, i to pre svega kod starijih od 65 godina koji imaju pridružene bolesti. U Srbiju je ovj lek stigao krajem marta. Terapija se daje jednokratno, u vidu infuzije, a efekti leka traju samo nekoliko meseci, dakle nema trajne zaštite.