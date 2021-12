VEŠTAČKA INTELIGENCIJA MENJA SVE! Potpredsendik kompanije 'NVIDIA' poslao bitnu poruku Srbiji! (FOTO+VIDEO)

Kit Strajer, potpredsednik kompanije ''NVIDIA'' obratio se danas prisutnima u Državnom data centru u Kragujevcu govoreći i značaju superkomjutera koji danas poseduje Srbija.

Strajer je ukazao na sve doprinose koje će naša država imati pošto je ovaj projekta od vitalnog značaja, realizovan.

- Počastvovan sam da se obratim predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, kao i premijerki Ani Brnabić - rekao je Strajer na početku svog obraćanja putrm video poziva Državnom data centru u Kragujevcu.

- Moja poslednja virtuelana poseta bila je 20. aprila 2020. godine kada smo potpisali inicijalni sporazum, a sada zahvaljujući našim partnerima, prvi srpski Nacionalni superkompjuter je stavljen u funkciju. Srbija ima mnogo prirodnih resursa, od gasa, do zlada pa čak i grožda, ali sada ovaj NVIDIA superkompjuter postaje jedan od vaših najvrednijih resursa. Može vam izgledai kao neki orman pun servera, svetlećih lampica i žica, ali to je ogrnaičena perspektiva. Zo nije samo kompjuter, to je super kompjuter i može da uradi stvari koje običan računar ne može. On može dodatno da osnaži srpske insitucije i kompanije, da pomera granice nauke, privrede, usluga, obrazovanja, istraživanja, pa cak i putovanje u svemir. Nalazi se na vašoj teritoriji i to je neprikosnovena imovina koja je Srpska i podleže samo vašim zakonima. Zapravo, samo njegovo postojanje čini vašu ekonomiju otporinjom - navodi.

Kako ističe uz ovakav resurs glavno pitanje je kako će se ovaj računar primeniti.

- Jedna mogućnost je da se unapredi zdravstveni sistem. Veštačka inteligencija menja sve, od kliničke dijagnostike do razvoja vakcina. Ovaj superkompujter služi kao platforma za inovatovna biomedicinska istraživanja ubrzaqvajući projekat sekvenciranja gena zasnovanih na specifičnostima srpskog naroda. To je štit koji omogućava da se ispita uticaj virusa na lokalnu sredinu time predviđajući buduća žarišta.