STIŽE SNEG! U Beogradu će ga biti i za doček Nove godine, evo kakva nas zima čeka!

Iako je prerano za preciznu božićno-novogodišnju vremensku prognozu, tvrde meteorolozi, prema prvim procenama, postoji velika šansa da pred praznike u Srbiji padne sneg, oko katoličkog Božića u danima ka Novoj godini, čak i za doček.

Prema rečima meteorologa Marka Čubrila verovatnoća da padne sneg pred i oko Nove godine je 30-35 odsto, što i nije tako niska verovatnoća.

- Šansa da se to dogodi i da pred praznike padne sneg je veća nego bilo koje godine pre. Do polovine decembra nam slede hladniji dani, i sada će biti snega koji će pasti u nizijima, ali ništa ozbiljno da bi mogli reći da će da zaveje. Zatim, biće toplije oko polovine decembra, i pred 20. decembar bismo mogli da imamo ozbiljnije hladnije talase. Tada ćemo verovatno imati i snega, i Nova godina bi mogla biti pod snegom, a hladno će biti svakako – kaže za „Blic“ Marko Čubrilo i dodaje da je nemoguće reći u ovom trenutku koje količine snega su moguće, ali da svakako postoje velike šanse da ga bude za praznike.

Čubrilo napominje da je u ovom trenutku izuzetno rano dati tačnu prognozu, jer postoje velike šanse da se situacija sa vremenom promeni i deset do sedam dana pred najave, ali trenutno se može reći da posle 20. decembra u Srbiji dolazi do ozbiljnijeg zahlađenja, pravog zimskog.

Gotovo je izvesno i da će ovogodišnja zima biti bogatija padavinama i hladnija nego prošla, i sneg sada već pada na našim planinama.

- Do polovine decembra temperature će nam biti uobičajene. Biće mrazeva, ali ne ispod minus pet stepeni Celzijusa u nizijama. Dnevne će biti od nula do 5, 6 stepeni, zavisi od dana do dana i onda nas čeka manje otopljenje sa 8-9 stepeni. Očekujem posle 20. decembra hladni talas sa ledenim danima, kada temperatura neće rasti iznad nule tokom celog dana, već će ostajati u minusu, ispod nule, od jutra do uveče – kaže Čubrilo.

Sneg u Beogradu 31. decembra

Prema sezonskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji (RHMZ) decembar 2021. i januar 2022. godine su blaži i prosečno vlažni meseci.

- Srednja minimalna temeperatura vazduha u decembru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.9 stepeni Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini se predviđa vrednost srednje minimalne temperature vazduha za 1.1 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0.9 stepena u odnosu na višegodišnji prosek – navodi se na sajtu RHMZ.

Takođe, u Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha biće u decembru oko 7.6 stepena, mesečna suma padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku višim za oko 8 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i okolini suma padavina biće 44 mm.

Prema izgledima za vreme od 1. do 31. decembra, u Beogradu bi kiša i sneg mogli da padnu 22., 23., 28., a sneg 29. i 31. decembra. Veoma slično važi za Novi Sad, Niš, Kragujevac i druge gradove, sa dan više ili manje padavina.

Na Zlatiboru i Kopaoniku, sneg će najverovatnije padati od 21. decembra do kraja godine, sa pauzama 24., 27. i 30. decembra.

Očekuje se i da drugi deo zime u Srbiji bude topliji od proseka. Posle pravoslavnog Božića, tačnije u drugom delu januara stvoriće se i uslovi za jake mrazeve uz minimalne temperature ispod -1 5 stepeni.