Mlade snage REDAKCIJE 'BORBA' primile i TREĆU DOZU vakcine protiv korone

Kompletna ekipa redakcije časopisa „Borba“ danas je u Domu zdravlja Stari grad primila i treću dozu vakcine i time još jednom poslužila kao primer odgovornosti dajući svoj dorinos i podršku kolektivnoj imunizaciji.

Kako je vakcinacija na dobrovoljnoj bazi, a vakcina je jedini način da se suzbije KOVID19 i nastavi normalan život na kakav smo navikli, „Borba“ je u punom sastavu poslala poruku i apelovala na sve građane Srbije, a posebno na one mlađe, da treba da budu društveno odgovorni i vakcinišu se.

Većinu same redakcije „Borbe“ čine mladi novinari, studenti koji su primanjem i treće, buster doze pozvali i sve svoje vršnjake da učine isto kako bi imali slobodu da bez straha i ugrožavanja drugih građana nesmetano obavljaju sve aktivnosti poput putovanja, odlazaka u kafiće i restorane ili izlazaka, kao i pre pandemije.

-Vakcina je vrlo bitna, ne samo radi sebe već i zbog drugih. Ova pošast traje već skoro dve godine, i jedini način da to suzbijemo je, očigledno vakcina. Vakcinacija je odličan početak, ali samo ona nije dovoljna, jer moramo nastaviti da se ponašamo društveno odgovorno. Upravo zbog toga je vrlo važno da se što veći broj građana vakciniše. Mi kao predstavnici medija, dužni smo da pored mnogih poruka koje šaljemo Srbiji, pošaljemo i ovu najvažniju, a to je sticanje kolektivnog imuniteta. Ovo naglašavam i podvlačim jer sam pre tačno godinu dana preležao koronavirus i to teži oblik, što nikome ne bih poželeo- istakao je direktor „Borbe“, Andrija Jorgić.