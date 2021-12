OGLAS ZA GARAŽU U BEOGRADU IZAZVAO BURU KOMENTARA: Prodaje se za 30.000 evra, svi se pitaju SAMO JEDNO

U celoj Srbiji, a posebno u Beogradu, u poslednje vreme znatno su skočile cene nekretnina, pa samim tim i cene garažnih mesta. Tako su, recimo, neke garaže na Novom Beogradu dostigle cenu od čak 40.000 ili 50.000 evra, a poređenja radi, toliko koštaju i jednosoban stan ili garsonjera na periferiji prestonice.

Kupovina nekretnine ili renoviranje stana u poslednje vreme iziskuju i kupovinu garaže ili garažnog mesta. Značaj garažnog prostora posebno je vidljiv poslednjih godina, kad je na ulicama sve više automobila, pa potražnja za parking mestom često postane nemoguća misija.

Nije tajna da se tržište nekretnina izdvojilo kao jedno od najuspešnijih tokom kriznih 2020. i 2021. godine zbog pandemije koronavirusa, te su oni koji ulažu u stambene, garažne i poslovne prostore u plusu. Ukoliko već kupuju garažno mesto, ljudi gledaju da iskoriste taj prostor tako da u njemu pored automobila, bicikla i sličnog može da stane još ponešto, pa je to svakako jedna od pogodnosti koju pruža garažni prostor.

Pri tom, i opremanje garaže košta, tako, ukoliko se odlučite da namestite čelična garažna vrata, za to morate da izdvojite od 50 do 60 evra po kvadratnom metru. Rolo rešetke koštaju od 75 do 80 evra po kvadratnom metru, dok aluminijumska rolo garažna vrata koštaju od 65 do 70 evra po kvadratu.

Posebno se izdvaja garaža kao vredna investicija na Vračaru i u centru, ali i na Novom Beogradu. Tu se gradi sve više stambenih zgrada, ali i firmi, poslovnih centara, te je nemoguće da se svi stacioniraju na regularnim parkinzima. Jednostavno, čak i na prostranom NBG-u postaje tesno.

Ja bih da se zapitam da li ste vi normalni pic.twitter.com/nhXzQoCEOm — BEOGRADSKI METRO 🚄 (@bgmetroofficial) 09. децембар 2021.

Drugim rečima, stan u centru grada je uvek dobra investicija, ali je garaža u centru grada ili, na primer na Novom Beogradu, odlična investicija.

Ipak, to izgleda i dalje iznenađuje sugrađane.

"Ja bih da se zapitam da li ste vi normalni", komentar je na jedan oglas koji se aktuelan u Beogradu, a u kojem se navodi da se prodaje garžno mesto (dakle ne cela garaža), za 30.000 evra.

Kada je reč o izdavanju, donekle dobra vest je da su cene koliko-toliko stagnirale, tako da još uvek možete naći garažno mesto po ceni od 100 do 130 evra na top lokacijama. Naravno, ima i onih koji traže 200 evra za mesec dana.