DA LI STE SPREMNI ZA MEĆAVU! Za vikend će se zabeleti cela Srbija, u Beogradu 20 CENTIMETARA SNEGA!

Tokom predstojećeg vikenda očekuje nas hladno vreme sa padavinama, kiša i susnežice, dok će u nedelju pasti tolika količina snega da će se zabeleti cela Srbija. Snežni pokrivač napadaće od 10 do 30 cm i ovoga puta zadržaće se u nižim predelima kažu meteorolozi.

- Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem novog i veoma jakog ciklona sa Jadranskog mora. Ovaj snažan ciklon doneće Srbiji novi oblačni sistem, tako da će Srbiju već u subotu tokom dana sa juga i jugozapada zahvatiti jače naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Biće vetrovito, uz umeren do pojačan, povremeno i jak jugoistočni i istočni, u Vojvodini severoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C. Krajem dana i tokom noći kiša će i u nižim predelima prelaziti u susnežicu i vlažan sneg - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

Meteorolog je naglasio da će sneg zabeleti Srbiju u nedelju i da se ovoga dana očekuju obilne padavine.

U nedelju će položaj ciklona biti takav da će se on već sa Jadranskog mora premestiti malo istočni od nas i nalaziti svojim centrom iznad Karpata, tako da će uslediti priliv hladnije vazdušne mase sa severa. Istovremeno, ciklon će biti toliko snažan da će se prostitirati i na većim visinama, tako da će se na visini nalaziti i jezero hladnog vazduha, a to će dovesti do toga da sneg zabeli veći deo Srbije.

- Dakle, u nedelju u Srbiji oblačno i hladno sa susnežicom i snegom, jedino se na istoku Srbije zbog nešto toplijeg vazduha očekuje kiša. Očekuju se veoma obilne padavine. U planinskim predelima očekuje se dalje povećanje već postojećeg snežnog pokrivača i to za 10 do 30 cm, lokalno i više, a snežni pokrivač visine 5 do 20 cm formiraće se i u većem nižem delu Srbije - napisao je Đorđe Đurić na svom Fejzbuk profilu.

U Beogradu sneg do 20 cm

Na području Beograda očekuje se formiranje snežnog pokrivača od 10 do 20 cm. Sneg će biti praćen i jakim severozapadnim vetrom, pa se u mnogim predelima očekuje vejavica, na planinama i snežna mećava. Temperatura u nedelju tokom dana od 0 do 3°C, na istoku Srbije do 5°C, a u Beogradu do 1°C.

Najobilnije padavine u Srbiji tokom vikenda se očekuju u subotu tokom večeri, u noći između subote i nedelje i u nedelju tokom dana, naročito ujutro i pre podne. Tokom vikenda na području Srbije palo bi od 20 do 40 mm padavina po metru kvadratnom, lokalno i preko 50 mm. Ta količina padavina tokom celog vikenda pala bi na planinama u obliku snega, a u nižim predelima u subotu u obliku kiše, a u nedelju u obliku snega, dok se na istoku Srbije očekuje samo u obliku kiše.

Naredne nedelje hladno sa snegom

Početkom sledeće sedmice ciklon će biti istočnije od nas, uz njegovo slabljenje, a u Srbiji se očekuje postepena stabilizacija vremena i osetniji porast vazdušnog pritiska. Ipak, biće i dalje hladno zbog severnog strujanja, u ponedeljak povremeno sa snegom, uz povećanje snežnog pokrivača, dok se na severu očekuje uglavnom suvo.

Slab sneg očekuje se još ponegde i u utorak. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorka od 0 do 2°C, na istoku Srbije do 4°C. Od srede se očekuje jačanje grebena na visini sa jugozapada i stabilizacija vremena, samo još u sredu na jugu i jugoistoku ponegde slab sneg. Očekuje se manji porast temperatura i one će potom biti oko prosečnih vrednosti za sredinu decembra, uz pojavu jutarnjih mrazeva, ali uz suvo vreme - objasnio je meteorolog Đorđe Đurić.