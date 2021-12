'OVO JE PROJEKAT BUDUĆNOSTI' Vučević: Za godinu dana biće završen objekat Instituta Biosens

Miloš Vučević obišao je radove na izgradnji Instituta Biosens.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa predsednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić i predsednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirovićem, obišao je radove na izgradnji Instituta BioSens.

Nakon toga zvaničnici su uručili ugovore za prvih 20 instituta, firmi i startap kompanija koje će se useliti u Naučno-tehnološki park Novi Sad.

Prema rečima direktora NTP-a Nebojše Drakulića, ugovori su uručeni i Institutu za veštačku inteligenciju i Institutu BioSens. Kako je naglasio, Park je zvanično otvoren čime je ostvaren san generacija studenata i profesora.

- Ovo je projekat budućnosti, najbolja moguća kombinacija nauke, znanja i ekonomije, simbol četvrte industrijske revolucije. Izuzetno je važno što će pored velikih svetskih kompanija, ovde svoje mesto imati i male stratap kompanije. Grad i Pokrajina će sledeće godine uložiti 300 miliona dinara u izgradnju moderne saobraćajnice na raskrsnci Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara, što će poboljšati ambijent oko Parka. Grad će takođe infrastrukturno pratiti i izgradnju Instituta BioSens, a za to je opredeljeno 230 miliona dinara – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Premijerka Ana Brnabić opisala je NTP kao fabriku znanja i dodatih vrednosti od značaja za celu Srbiju.

- Ovde će raditi 1000 najboljih inženjera koje imamo u Srbiji i sa nestrpljenjem čekam rezultate za našu privredu. Ostvarili smo ambiciozne ciljeve koje smo sebi zacrtali, duplirali smo broj zaposlenih u IT sektoru i sada ih ima 40000, a neto izvoz u IT sektoru u ovoj godini biće milijardu i 200 miliona evra. To nam daje za pravo da postavimo novi cilj, da do 2025. godine ukupan izvoz u ovom sektoru bude četiri milijarde evra. Za godinu dana biće otvoren i Institut BioSens kao evropski centar izvrsnosti u digitalnoj poljoprivredi – istakla je Ana Brnabić.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je da NTP predstavlja simbol modernizacije Srbije, te da će kreirati proizvode koji će vrednošću daleko prevazići ono što je u njega uloženo. Šef regionalne kancelarije za Zapadni Balkan Evropske investicione banke Alesandro Bragonzi izjavio je da je zajam vredan 200 miliona evra podrška ekonomskom razvoju Srbije i podsticaj investiranju u sektor istraživanja i razvoja.

- Inovacije i ulaganje u talente reformišu način na koji živimo, radimo i proizvodimo, podstiču kreativnost i nove ideje u rešavanju važnih privrednih i socijalnih problema – zaključio je Bragonzi.