OBUCITE SE TOPLO! Vremenska prognoza predviđa: Koktel snega kiše i susnežice

U Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, osim u Timočkoj Krajini gde će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije.

Sredinom dana na severozapadu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i na planinama povremeno i jak.

Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni, saopštio je Republički hifdrometeorološki zavod.

U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko -1, najviša dnevna do 1 stepen.

Prema izgledima vremena za sedam dana, u Srbiji će do 20. decembra biti umereno do potpuno oblačno i hladno, ujutru mestimično sa mrazem i maglom, a dnevna temperatura u većini mesta biće od 1 do 5 stepeni.

U utorak i sredu provejavanje slabog snega uglavnom u planinskim predelima, dok se od četvrtka u nižim predelima povremeno očekuju mesovite padavine - kiša, susunežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg.

