PONOVO UPALJEN METEO ALARM! Danas oblačno i hladno vreme, a u ovim delovima zemlje PADAĆE SNEG

U Srbiji će jutro sa slabim mrazem i maglom, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo pre podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije mestimično će padati sneg.

Duvaće slab i umeren, na istoku i na planinama istočne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do dva, a najviša dnevna od nula do tri, u Timočkoj Krajini do šest stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i magla. Tokom dana će biti pretežno oblačno, suvo i hladno.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do nula, a najviša dnevna oko dva stepena.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas će zbog magle biti upaljen žuti meteo alarm. Samo će u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji biti vedro i bez magle.

Žuti meteo alarm znači da vreme može potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

