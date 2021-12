SNEG I U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI? Meteorolog najavio nove padavine: STIŽE 20 LEDENIH DANA I 60 DANA MRAZA!

Ova zima će svakako biti hladnija od prethodnih!

Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ naglasio je da je još uvek rano da se govori o vremenu u novogodišnjoj noći, ali je gotovo izvesno da će biti snega.

- Ova snežna epizoda je blagovremeno i tačno najavljena. Do kraja dana u južnim i jugositpočnim planinskim delovima Srbije moguće je još provejavanje snega. U toku sutrašnjeg dana očekujemo suvo vreme, da bi u četvrtak i petak imali kušu i susnežicu u Beogradu i nižim predelima, da bi u višim predelima imali sneg. Tokom vikenda postoje uslovi za kratkotrajan i slab sneg, U Beogradu do ponedeljka slabo provejavanje snega. Imaćemo snežne padavine u slabom intezitetu i kroz provejavanje, tako da neće značajno uticati na potencijalne probleme. zadržava se relativno hladno vreme sa temperaturama od -6 do 2 stepena, i sa maksimalnim dnevnim od -2 do 7 stepeni. Taj karakter hladnog vremena pratiće nas sve do decembra, da bismo posle 22. decembra imali povremena naoblačenja sa uslovima za snežne padavine - kaže Nikolić.

Iako se ne zna tačna prognoza za doček Nove godine, gotovo je izvesno da ćemo praznične dane provesti pod snegom.

Nova godine je još uvek udaljen termin za tačne prognoze, ali možemo da kažemo da negde u periodu od 25. do 28. decembra imamo uslove za novi sneg, pa onda dva, tri dana pauza, da bismo 1. i 2. januara imali povećanu verovatnoću za snežne padavine. Ne možemo tačno da kažemo šta će biti za sam doček, ali svakako oko Nove godine, kako sada stvari stoje postoje uslovi za snežne padavine

On je dodao da će ova zima biti hladnija od prethodnih, ali sa prosečnim temperaturama za ovo podneblje.

- Ova zima, je u poređenju sa prethodnim hladnija, ali neće biti naročito hladna, kao što je bilo nekih najava. Ono što mi očekujemo je jedna prosečna zima, sa prosečnim zimskim temperaturama od 0 do 4 stepena, što se uklapa u prosek. Takođe, očekujemo od 40 do 60 mraznih dana u nižim predelima, a u višim predelima i do 70 mraznih dana. Do 20 dana biće ledeno u nižim predelima, a u višim i mnogo više - istakao je Nikolić.