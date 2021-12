VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA GODINE! Meteorolog najavljuje snežni rolerkoster: Za vikend nas očekuje sneg, pa toplije vreme, a evo kako će biti za DOČEK

Najnovija vremenska prognoza profesora geografije Marka Čubrila pokazuje da će narednih dana biti umereno hladno, a moguć je i povremen slab sneg.

Više snega biće u brdsko-planinskom delu središnje i istočne polovine regiona.

Od 23. decembra stiže južina i otopljenje pa će “beli” Božić po gregorijanskom kalendaru i ove godine ostati samo želja. Zahlađenje uz sneg moguće je prema kraju meseca.

Danas će se preko regiona premeštati oslabljen hladan front koji će ponegde donositi slabu kišu, a predelima preko 600 metara nadmorske visine prolazan sneg. Posle podne na severu prolazno smanjenje oblačnosti, dok se u drugom delu noći ka suboti sa severa očekuje novo naoblačenje. Vetar će biti umeren, povremeno i pojačan, zapadni, posle podne severozapadni. Dnevni maksimum od +3 do +8 stepeni Celzijusa, kaže Čubrilo.

Vremenska prognoza za vikend

Za vikend malo hladnije ali uglavnom suvo. U noći ka suboti nad delovima Srbije, istočne Hrvatske i severne BiH uz povećanje oblačnosti moguća pojava pljuskova snega, ali se u nižim predelima akumulacija gotovo nigde ne očekuje.

Kada ti oblaci sutra ujutro stignu da planinskog dela Srbije, BiH i severa Crne Gore zbog orografskog efekta uslediće njihovo sporije kretanje i pojačanje padavina te ovi predeli do sutra uveče mogu nakuputi i oko 10 cm snega, posebno preko 700 mnv.

Nad ostalim predelima posle promenljivo oblačnog jutra smanjenje oblačnositi uz sunčane intervale. Vetar umeren i pojačan, severozapadni,a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum od +2 do +5 stepeni Celzijusa, hladnije preko 600mnv.

Kako kaže Čubirlo, u nedelju posle jutarnjeg mraza tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo, dok je prolazan sneg ponegde moguć u brdsko-planinskim delu regiona. Vetar severozapadni, posle podne u slabljenju i okretanju na zapadni. Jutarnji minimum od -4 do +1, a dnevni maksimum od +2 do +6 stepeni Celzijusa.

Vreme sledeće nedelje

Vremenska prognoza početkom sledeće nedelje najavljuje novo premeštanje hladnog fronta koji svojom glavninom ide istočije od nas te će uslediti prolazno naoblačenje uz pojavu slabe kiše u nižim i snega iznad 600 mnv. Severozapadni vetar će ponovo pojačati i nad većim delom Srbije i istočne Hrvatske može udare može biti i olujan. U ponedeljak malo toplije, a u utorak i sredu hladnije uz slabljenje vetra i uglavnom suvo vreme, samo bi na istoku Srbije u utorak moglo biti pljuskova snega. U ponedeljak maksimum od +3 do +7,a zatim do -1 do +4 stepena Celzijusa.

Oko 21.12. u nižim predelima minimumi od -7 do -2, a na planinama i do oko -15 stepeni Celzijusa.

Nažalost, ističe Čubrilo, doček Božića po gregorijanskom kalendaru i ove godine govoto sigurno prolazi uz vrlo toplo vreme i više će ličiti na Uskrs nego na Božić.

Sa izmenom sinoptike koja je usledila u poslednjih dva dana i građenjem anticiklona jako daleko do nas (iznad Grenlanda i Islanda) hladan prodor odlazi znatno zapadnije od nas i preko Skandinavije ide ka zapadu Evrope i Velikoj Britaniji tako da će taj deo starog kontinenta imati pravi božićni ugođaj. Nad našim delom Evrope kao protivteža tom hladnom prodoru sledi prodor osetno toplijeg vazduha iz Mediterana tako da će već u četvrtak, a posebno za dane praznika uz promenjljivu oblačnost i možda malo kiše duvati južni vetar dok će se maksimumi kretati og +5 do +12, a na jugu i oko +15 stepeni Celzijusa.

Sneg će se otapati i na višim planinama

Posle 27.12. ima najava da pomeranjem anticiklona na istok, ciklon krene ka Jadranu što bi nas oko kraja meseca uvelo u hladan sektor gde bi uz jače zahlađenje moglo biti i obilnijeg snega, najavio je Čubrilo.

Tako da posle još nekoliko hladnih dana, kada će planine imati i nešto jače nalete snega, najverovatnije sledi otopljenje uz južni vetar, uz mogućnost povratka zime i snega posle 27.12.

Autor: