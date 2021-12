SRPSKOJ PEVAČICI JE MUŽ OTEO DETE: Više od dve godine nije videla sina (7)! Tokom razgovora sa Jovanom Jeremić završila u SUZAMA! POTRESNO

Poznate pevačica Dragica Lezić Petrović, poznatija kao Gaga Dolar, tvrdi da joj je muž oteo dete. Ona je za jutarnji program Televizije Pink ispričala kroz šta prolazi i kada je poslednji put videla sina.

Ona već dve godine u Srbiji i Austriji bije bitku za starateljstvo nad sinom Mihajlom. Njen muž je u septembru 2019. godine, kako ona tvrdi, iscenirao da je tukla dete, nakon čega dete odvode od nje i do danas ga nije videla.

Njen sin se u jednom trenutku vodio kao ničije dete, ali je ipak sve vreme boravio kod oca.

- Trudim se da budem dobro, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazim već dve godine i tri meseca bez ikakvog kontakta sa sinom, bez viđanja...Desilo se to da je 7.septembra 2019. godine suprug čuo da hoću da se razvedem, da više ne mogu da trpim psihičko i fizičko nasilje. Tražila sam preko snaje koja je pravnica da potraži pomoć naše države, obavešten je MUP, ambasada...U međuvremenu on je seo u automobil, otišao u policiju i prijavio me da sm tukla dete. Policija stiže, mislila sam da je to pomoć koju sam ja tražila, ali nije bilo tako - navodi Gaga Dolar.

Kroz suze je pričala o sinu, koji je rođen 16. januara 2015. godine.

Sada u januaru puni sedam godina, a poslednji put sam ga videla sa četiri godine i sedam meseci.

Kako kaže, još nije razvedena, jer je parnica u toku.

- Svi smo državljani Srbije. Nikada nismo dobili vizu za tih sedam godina - navela je Gaga Dolar i dodala da joj njegova sestra pretila i tražila od nje da ga ne prijavljuje.

Pevačica tvrdi da je sedam godina trpela psihičku torturu. U momentu kada se udala i dobila dete, posvetila se porodici, a karijeru ostavila po strani.

Gaga Dolar je pričajući o svemu kroz šta prolazi završila u suzama.

- Dajte mi maramice za gošću - rekla je kratko Jovana i spontano prišla Gagi kako bi joj pružila pordšku.