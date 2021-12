DRASTIČNA PROMENA VREMENA U SRBIJI! Temperatura će naglo PORASTI, a evo šta nas čeka u nedelji pred nama

Ova zima jeste nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, ali je i dalje u granicama proseka.

U Leštanima je oko 11 sati počeo da provejava sneg zbog čega su se meštani ovog dela Beograda ponadali novom snežnom talasu. Ipak, kako meteorolog Đorđe Đurić objašnjava, reč je o trenutnoj padavini, “na oblak”, a snegu se, bar u skorije vreme, ne možemo nadati.

Čak suprotno – u Srbiju stiže pravo proleće. Nakon hladnog talasa u naredna dva dana, sledi nam skok na plus 15 stepeni i prolećni vikend koji će se produžiti i na narednu nedelju.

– Srbija će se u naredna dva dana nalaziti između veoma hladne vazdušne mase sa Istoka i tople sa Zapada. Jezgro veoma hladne vazdušne mase nalaziće se iznad Rusije, tako da će ta vazdušna masa perifernim delom zahvatiti i naše područje – objašnjava Đurić.

Ipak, razlika će biti drastična: u Moskvi će hladna masa doneti -23 stepena, a kod nas prosečnih nula stepeni.

Sutra lokalno i do -15

– Sutra i prekosutra biće hladno i suvo, uz umeren do jak mraz ujutru. Jutarnje temperature kretaće se od -10 do -4 stepena, lokalno na Pešteru i do -15 stepeni, dok će se tokom dana najviša temperatura kretati od 1 do 4 stepena – navodi meteorolog.

U petak sledi prodor tople vazdušne mase i sledi drastičan porast temperatura.

Od petka i do 15 stepeni

– U petak će temperature ići od 10 do 15 stepeni, samo će u Negotinskoj krajini biti malo hladnije. Doći će i do pojačanja južnog vetra. Za vikend se isto očekuje do 15 stepeni, a slaba kiša moguća je u subotu na severu Srbije – kaže Đorđe Đurić.

I početkom sledeće sedmice nastavlja se veoma toplo vreme, povremeno sa kišom i južnim vetrom. Zadržaće se temperature do 10 i 15 stepeni.

– Biće za 7 do 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine. Oko 29., 30. decembra sledi zahlađenje. Na planinama se očekuje sneg, a uz dalji priliv hladne vazdušne mase, postoji mogućnost i da kiša u nižim predelima pređe u sneg – navodi on.

Na pitanje da li to znači da od 30. decembra možemo očekivati sneg u Beogradu i drugim nižim predelima, Đurić odgovara da su šanse za to male.

U Beogradu do kraja zime bez pravog Sneška

– Rano je prognozirati, ali očekuje se suvo vreme već od 31. decembra. U novogodišnjoj noći biće umereno hladno, tipično za to doba godine, sa prosečnom temperaturom oko nula stepeni ili kojim stepenom ispod nule – priča Đurić.

Veliki snežni pokrivač u Beogradu, nalik onome koji smo imali sredinom decembra, malo je verovatan u ostatku zime. Ali, imajući u vidu koliko je prethodna zima bila suva, ove smo još i stigli da se zabelimo.

Zima će biti hladnija u odnosu na prethodne dve

Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), podsetio je za Tanjug da, za poslednjih 10 godina na našem području, građani posebno pamte dve zime – 2012. godinu, kada je snega bilo između 15. i 19. februara, kao i 2017. godinu, kada se u januaru pojavio led na Dunavu.

