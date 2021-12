KO NE PRIMI TREĆU VAKCINU, OSTAĆE BEZ KOVID SERTIFIKATA?! Pojedini lekari tražiće da propusnice važe pet meseci nakon primanja druge doze

Pojedini lekari iz medicinskog dela kriznog štaba tražiće da KOVID propusnice važe samo pet meseci nakon primanja druge doze, a ne sedam kao sada. Razlog: efikasnost vakcina protiv omikron soja opada znatno brže nego kod drugih varijanti i zato je neophodno primanje treće doze već posle nekoliko meseci.

Kako je juče nezvanično rekao jedan od stručnjaka iz štaba, kada od druge doze prođe šest ili sedam meseci, teško da i dalje postoji ozbiljnija zaštita protiv omikrona.

- To posebno važi za vakcine rađene novim tehnologijama poput fajzera, moderne, pa i sputnjika-V. Kineska vakcina bolje štiti od omikrona, međutim, znamo i da njeni efekti, sam po sebi, nezavisno od soja korone, slabe relativno brzo. Dakle, da bismo motivisali ljude da prime buster dozu, bez obzira na to o kojoj se vakcini radi, valjalo bi da skratimo rok važenja sertifikata. Sadašnjih sedam meseci je zaista preterano - objašnjava sagovornik.

Da se o ovome ozbiljno razmišlja, može se, čitajući između redova, zaključiti i iz jučerašnje izjave epidemiologa Predraga Kona, člana kriznog štaba.

- Vakcinacija drugom dozom je nepotpuna jer štiti samo u periodu od četiri do pet meseci u slučaju najnovijeg omikron soja. Kod omikrona se vidi da efikasnost vakcinacije s dve doze pada. Pala je ispod 40 odsto posle nekoliko meseci, dok trećom dozom raste do nekih 75 odsto. To su prvi podaci iz Izraela, gde je omikron zastupljen u populaciji - rekao je dr Kon.

Epidemiolog je naglasio da će novi porast zaraženih koronavirusom biti posle Nove godine, tačnije u drugoj polovini januara, te je stoga pozvao građane Srbije da, ukoliko nisu vakcinisani, izbegavaju masovna okupljanja.

Deo kriznog štaba zalaže se i da važenje KOVID propusnica tokom novogodišnjih praznika bude produženo na 24 časa. Sada su sertifikati potrebni samo nakon 20 časova.

O efikasnosti vakcine protiv omikrona govorio je juče i Ugur Šahin, direktor "Bajonteka", nemačke kompanije koja stoji iza vakcine fajzer. On je izneo tvrdnju da treća doza vakcine štiti oko 70 odsto od najnovije varijante KOVID-19.

- Vakcina će biti manje efikasna protiv omikrona s protokom vremena, međutim, mi tek treba da izmerimo brzinu kojom će ta efikasnost opadati - rekao je Šahin, koji je najavio i da bi "Bajontek" do marta trebalo da napravi vakcinu prilagođenu novom soju.

Omikron soj je u međuvremenu postao dominantan u SAD i predstavlja 73 odsto novih infekcija protekle sedmice.

SZO: Sve je bolje od lokdauna

Predstavnica Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Margaret Haris izjavila je da je bolje da zemlje kontrolišu širenje koronavirusa i izbegavaju mere zaključavanja. Harisova je rekla da su posledice karantina na mentalno zdravlje veoma ozbiljne i da bi zemlje koje uvedu karantin trebalo da razmotre dodatnu podršku ljudima da bi ublažile njegove posledice.

Prvi soj koji može da zarazi miševe i pacove

Omikron soj koronavirusa može da zarazi miševe i pacove, što drugi sojevi virusa nisu mogli, saopštila je direktorka ruske agencije za zaštitu potrošača Ana Popova.

- Rezultati naših istraživanja pokazuju da omikron soj inficira miševe i pacove. Ovaj obrazac nismo primetili kod prethodnih tipova sojeva. Danas vidimo da se glodari zaražavaju i razvijaju bolest - objasnila je ona.

