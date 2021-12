AKO IMATE KREDIT, VREME JE DA SE ZABRINETE! Rate će POČETI DA RASTU pre nego što se bilo ko nadao!

Signali koji ovih dana stižu sa svetskog bankarskog tržišta ukazuju da se periodu jeftinih kredita polako bliži kraj.

Naime, kamatne stope, pa samim tim i rate na kredite već nekoliko godina gotovo da nisu rasle. Da se pandemija nije desila, one bi svakako, zbog oporavka privrede, počele i same da jačaju jer bi euribor, međunarodna kamatna stopa od koje zavisi i kretanje kamata u Srbiji, išla u plus.

Signali koji ovih dana stižu sa svetskog bankarskog tržišta, međutim, ukazuju da se periodu jeftinih kredita polako bliži kraj. Donedavno se smatralo da svi oni koji imaju kredite mogu da budu mirni još bar godinu dana, ali sada se čini da to baš i neće biti tako.

Primer za stambeni kredit Kredit od 50.000 evra Euribor sada 0 % Rok otplate 20 godina Kamata u banci 3 % Mesečna rata sada sa euriborom od 0 odsto - 277 evra Mesečna rata sa rastom euriborom na 1,5 odsto - 316 evra Mesečna rata sa rastom euriborom na 3 odsto - 358 evra

Naime, prvo je na prethodnom zasedanju američkog FED-a najavljeno da će kamate krenuti da rastu već na proleće 2022. godine, ubrzo je Banka Engleske povećala svoju referentnu kamatu za 0,15 odsto i najavila dalja povećanja.

ECB još uvek nije izašla sa zvaničnim novim stavom, ali je i više nego jasno da ona nikako ne može da bude imuna na ono što se dešava na finansijskom tržištu oko nje. A promena kamate vropske Centralne banke, znači i - promena u Srbiji.

Sve se, kažu stručnjaci, vrti oko Euribora - kamate za koji su vezani mnogi krediti u Srbiji i koji je pre deset i više godina ukupnu kamatu na zajmove u Srbiji dizao i do 5 procenta. U međuvremenu, Euribor je počeo značajno da pada - u minus je ušao još 2016. godine, i na tom nivou je i danas.

O njegovom uticaju možda najbolje govori sledeći primer. Eventualni skok euribora na 1,5 procenta mogao bi današnju ratu stambenog kredita od 277 evra da poveća na čak 316 evra. Kod keš kredita povećanje bi bilo manje, ali opet značajno imajući u vidu mnogo manji iznos ukupnog zajma u banci.

Primer za keš kredit Euribor sada 0 % Rok otplate 5 godina Kamata u banci 10 % Mesečna rata sada sa euriborom od 0 odsto - 106 evra Mesečna rata sa rastom euriborom na 1,5 odsto - 109 evra Mesečna rata sa rastom euriborom na 3 odsto - 113 evra

Stručnjaci kažu da bi ovako naglo podizanje kamata samo izazvalo negativne reakcije širom svetskog tržišta, te da će se ove kamate podizati postepeno, u početku samo četvrtinu procentnog boda, pa onda lagano na gore.

Domaći stručnjaci takođe ističu da se podizanje kamatnih stopa neće desiti naglo.

- Centralne banke, obično ne reaguju tako brzo, već čekaju nekoliko meseci kako bi donele odluku. Ja ne očekujem da će to biti nagli skok kamata, možda po 0,25 poena tj. četvrt procenta. Sve zavisi od kretanja inflacije, i da dođe do povećanja ono će biti umereno. Nagli skok kamata bi izazvalo druge reakcije. Verovatno će i ECB euribor, sa negativnih stopa, podići na nulu - objašnjava za Blic Biznis, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Dr. Ismail Musabegović.

Krediti inače nikad nisu bile jeftiniji. Banke ovih dana daju i po 100.000 dinara , a na njih za godinu dana vraćate ukupno 103.000 dinara.

