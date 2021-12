PUTIN ODLIKOVAO SRPKINJU: Nadi dodeljena medalja povodom ovog jubileja!

Na reveru bluze Nadežde Nade Lukić (99) iz Runjana kod Loznice od danas se nalazi medalja koja joj je ukazom predsednika Vladimira Putina uručena povodom 75 godina od pobede u velikom otadžbinskom ratu, 1941-1945.

Medalju je dobila u godini kada je obeleženo osam decenija od početka Drugog svetskog rata u kome je ona vojevala u redovima Crvene armije u Srbiji, Mađarskoj, Austriji, a kraj rata dočekala u Čehoslovačkoj. U pratnji gradonačelnika Loznice Vidoja Perovića i predstavnika lozničkog SUBNOR medalju je staroj ratnici uručio Aleksandar Konanihin, prvi savetnik u ambasadi Rusije u Beogradu i ataše za kulturu Ruske Federacije u našoj zemlji. On je predajući medalju kazao da mu je čast da zasluženu nagradu uruči Nadi Lukić ‘’koja je bila rame uz rame s ruskim borcima tokom Drugog svetskog rata’’.

- Ovo Vam je od ruskog naroda. Vi ste to zaslužili, a mi nismo to zaboravili. Sa ovim možda malo i kasnimo, ali smo stigli i ovo je slučaj kada je nagrada našla svog heroja. Nada je od jeseni 1944. bila sa ruskim jedinicama i četama iz sastava Drugog i Trećeg ukrajinskog fronta. Uglavnom se radi o sovjetskoj trećoj gardijskoj padobranskoj diviziji.

Danas u ime ambasade Rusije izražavam zahvalnost srpskom narodu za učešće u oslobodilačkoj borbi zajedno sa našim trupama, kao i za sećanje na vaše i naše heroje iz Drugog svetskog rata. Za razliku od nekih drugih zemalja u Srbiji su naša groblja očuvana, naši heroji se pamte i zato gajimo veliku zahvalnost i ljubav prema srpskom narodu. Inače, medalja povodom 75. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu uručuje se samo onima koji su direktno, na prvim linijama učestvovali u borbama. Retko se daje strancima i ovo je veliki događaj koji pokazuje koliko smo mi prijatelji, a naša Nada je to stvarno zaslužila – kazao je Konanihin.

Prema rečima gradonačelnika Petrovića, ovo je važan događaj, pre svega za Nadu i njenu porodicu, ali i za lokalnu zajednicu. Ponosni smo na baka Nadu i njen život jer je dala snažan doprinos u borbi protiv fašizma i jedan je od živih svedoka tog zla koje je haralo svetom, ocenio je on.

- Svi možemo od Nade puno da naučimo o ljudskim vrednostima, za koje se vredi uvek boriti, ali i da uvek vrebaju neke opasnosti koje valja na vreme prepoznati i uvek im se treba suprostavitii. U ime svih građama čestitam našoj sugrađanki, a hvala i predstavnicima ruske ambasade što su se setili nje – kazao je on i podsetio da ovo nije prvo priznanje koje je dobila Nadežda Nada Lukić.

Nekadašnju skojevsku obradovala je današnja poseta i sa ushićenjem je primila medalju.

- Nikome ne želim da doživi rat i ono što sam ja doživela. Deco čuvajte našu Srbiju, skupo je plaćena njena sloboda. Najlepše je živeti u miru. Svima to želim, pored zdravlja i svake sreće. Želim mir našoj lepoj Srbiji i narodu u njoj. Sa Rusima sam imala tako lepe uspomene, divna iskustva, to je narod isti kao i naš, oni su naša braća. Hvala im što su me se i posle toliko godina setili. Mene i supruga su pozivali da krenemo u Rusiju, ali mi smo želeli samo u Srbiju. Od nje nema lepše zemlje i treba je čuvati – kazala je žena koja je tokom rata često bila hapšena.

Uspela je da se spase, izbegne streljanje i sa mužem stigne do Rumunije gde su se priključili Crvenoj armiji. Slobodu je dočekala u Pragu. Dugo godina radila je u lozničkoj bolnici, sada troši desetu deceniju života i živo se seća dana rata, a njen doprinos za pobedu nad fašizmom nije zaboravljen za šta je danas dobila vrednu medalju.