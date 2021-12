I VEČERAS LEDENA NOĆ: Poznato kakvo nas vreme čeka za DOČEK!

Poznati domaći meteorolog Đorđe Đurić otkrio je da bi, prema trenutnim prognozama, u novogodišnjoj noći temperature u gradovima bile bi koji stepen ispod nule, na planinama u ''jačem minusu'', sa suvim vremenom.

Još jedna ledena noć očekuje nas u noći između srede i četvrtka, uz temperature od -12 do -4 stepena, na Pešteru do -15 stepeni, a u četvrtak tokom dana već počinje otopljenje sa zapada i to usled advekcije toplije vazdušne mase, stoji u najnovijoj prognozi meteorologa Đurića.

Poredeći sa drugim zemljama, kako kaže Đurić, zima u Srbiji je veoma blaga:

"Ako je za utehu i koliko je inače klima blaža na našem području, govore i podaci da je danas na severu Švedske -35 stepeni, a u Moskvi -21 stepen. Iako su prva asocijacija na Moskvu polarne temperature, to i nije baš tako, jer Moskva zahvaljujući blizini Atlantika (iako je on udaljen čak 2.000 kilometara) ima veoma blage zime u odnosu na Sibir i krajnji severoistok Rusije, gde su prosečne temperature zimi i do -60 stepeni, dok je u Moskvi prosečna maksimalna temperatura u decembru -2 (danas će biti 20 stepeni niža od proseka), dok je tokom januara oko -4 stepena."

Vreme za Novu godinu! Đorđe Đurić je naveo da će gradovi oko 31. decembra biti možda koji stepen u minusu prea trenutnim prognozama, dok će na planinama minus biti i jači. "Sredinom sledeće sedmice u Jadranskom moru formirao bi se ciklon, koji bi našem području i dalje donosio kišu i veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana, a u košavskom području duvao bi jak jugoistočni vetar. Ipak, kako se u sredu, 29 og decembra očekuje njegovo premeštanje preko našeg područja dalje na istok, Srbija bi se našla u hladnom sektoru ciklona, pa bi došlo do avkecije osetno hladnije vazdušne mase i temperature bi opale za 10-ak stepeni, a kiša bi i u nižim predelima prešla u susnežicu i sneg, ali bi sneg bio prolaznog karaktera", kaže Đurić. "Prema trenutnim prognozama, u novogodišnjoj noći temperature u gradovima bile bi koji stepen ispod nule, na planinama u ''jačem minusu''. Za sada bi bilo suvo", stoji u prognozi.

Što se tiče narednog perioda, meteorolog je najavio otopljenje.

"Od petka u svim predelima Srbije osetno toplije. Biće umereno do pretežno oblačno. U petak suvo, u subotu kiša na severu Srbije, u nedelju ponedge i u ostalim predelima, a početkom sledeće sedmice kišovito, ali veoma toplo u svim predelima. Iako su pljuskovi sa grmljavinom veoma retka pojava u zimskom delu godine, usled očekivane sinoptičke situacije biće mogući ponegde. Oblačni i padavinski sistemi biće uticaj premeštanja dolina preko naših područja", napisao je Đurić u prognozi.

"Maksimalna temperatura već u petak i do 17 stepeni, u Beogradu do 15, samo se u Negotinskoj Krajini i na jugu očekuje hladnije. Duvaće i pojačan jugozapadni vetar i biće 'fenskog efekta'. Nakon današnjeg veoma zagađenog vazduha, od petka do kraja ove godine zahvaljujući sinoptičkoj situaciji imaćemo i više nego dobar kvalitet vazduha", smatra meteorolog, i dodaje:

"S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za kraj decembra u Srbiji od 1 do 5 stepeni, od petka, pa sve do sredine sledeće sedmice temperature u Srbiji biće za 10 do 15 stepeni više od proseka za kraj decembra."