OMIKRON STIGAO U SRBIJU?! Lončar: Budimo realni!

Omikron soj je u Srbiji, iako još uvek nije zvanično detektovan, rekao je ministar Zdravlja Zlatibor Lončar večeras. Govorio je i o tome koje će epidemiološke mere primenjivati za doček Nove godine, o sastancima članova Kriznog štaba i o novom antivirusnom leku koji je od danas počeo da se primenjuje u Srbiji.

Kada je reč o omikron soju koronavirusa, Lončar je rekao: "Nemojte da se zanosimo. Ima dosta pacijenata koji imaju takvu kliničku sliku gde su došli iz zemalja gde taj soj zauzima do 70 odsto obolelih. Pitanje je dana kada će se sekvencionirati i da izađemo zvanično da smo ga otkrili".

Kako je istakao, nije moguće da je omikron svuda oko nas, a da nije kod nas. "Hajde da budemo realni", rekao je ministar.

Lončar je poručio da bi trebalo da gledamo šta je to što možemo da uradimo.

- To zavisi od nas. Ako do sada nismo naučili šta je to šta možemo mi da uradimo... Iako ne znamo dovoljno o omikronu, naučili smo neke stvari koje mogu da smanje rizike - dodao je.

Na pitanje da li su trenutne epidemijske mere dovoljne, Lončar je rekao da jesu za brojeve novozaraženih koje sada imamo.

Kakve će mere biti za doček?

Govoreći o dočeku Nove godine Zlatibor Lončar je rekao da će protivepidemijske mere koje važe danas važiti i 31. januara. Kako je rekao, važiće kovid propusnice i oni koji idu u lokale moraće da budu vakcinisani ili da imaju negativan test.

Kada je reč o proslavama na otvorenom, Zlatibor Lončar je rekao da će te večeri biti pojačane kontrole, ali da bi organizatori trebalo da preuzmu odgovornost i da urade svoj deo posla.

- Imamo obećanje da će se na otvorenom epidemiološke mere. Apelujem na sve one koji to organizuju da sprovedu mere koje su važeće - poručio je.

Kaže i da nije realno da inspektori mogu da stignu na sva mesta, ali je ponovio da bi organizatori trebalo da preuzmu odgovornost i da postoje primeri da je to moguće, kao što je bio festival Egzit.