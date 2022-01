BEOGRAD DOBIJA METRO, RADI SE NA NOVIM PUTEVIMA, A ŠIROM SRBIJE 'NIKLE' SU NOVE FABRIKE! Ovo su najveći infrastrukturni projekti u 2021. godini!

Srbija je u 2021. godini postigla izvanredne rezultate kada je u pitanju infrastrukturni razvitak. Širom zemlje, nikle su nove fabrike, bolnice, i napravljeni su novi putevi. Vredno je rađeno i na obnovi pojedinih objekata, a kao jedan od najznačajnijih, izdvaja se Beogradski metro, koji će doprineti još većem uspehu, ne samo u prestonici, već celoj zemlji.

Veliki infrastruktruni projekti su važni za ekonomski razvoj Srbije i čitavog Zapadnog Balkana. Zato je važno da sredstva koja dobijaju od međnarodnih finansijskih institucija budu uložena u puteve, pruge i ekološke projekte, jer je upravo to što će zemlje učiniti konkurentnijim rečeno je 5. oktobra 2021. na panelu "Veliki infrastrukturni projekti" u okviru Beogradskog ekonomskog foruma.

IZGRADNJA METROA

Izgradnja Beogradskog metroa jeste jedan od najvažnijih instrafrukturnih projekata u Beogradu koja je od značaja za celu Srbiju. Izgradnjom metroa, ulice i putevi u Srbiji više neće biti opterećeni, a građani će neometano i bez kašnjenja moći da se voze različitim delovima grada. Ono što je takođe, jedna od brojnih prednosti jeste jeftin i efikasniji prevoz koji će metro pružiti.

Putanja koja će se izgraditi, planirana je za najopterećenije trase, gde se najčešće stvaraju gužve.

Naselja kroz koja će prolaziti prva linija metroa su Žarkovo, Trgovačka ulica, Banovo brdo, Požeška, centar Beograda, Savska ulica, Savski trg, Trg republike, Karaburma, Mirijevo, Višnjićeva, što je suštinski najopterećenija trasa.

Naime, Izgradnja beogradskog metroa, visokokapacitetnog i potpuno nezavisnog šinskog sistema kao osnove javnog prevoza u Beogradu, planirana je još od pedesetih godina 20. veka, međutim, sve do danas, niko nije rešio dugogodišnji problem širom puteva i ulica Beograda.

Za dve linije metroa, za narednih osam godina, izdvojeno je čak 4.5 milijardi evra.

I sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obišao je 22. oktobra 2021. radove na Makiškom polju gde su 22. novembra započeli prvi radovi na izgradnji beogradskog metroa. On je istakao da će sve biti gotovo za šest godina i da će svake nedelje da obilazi radove.

- Neki kritikuju što metro povezuje Železnik i Mirijevo, što ne povezuje samo mesta gde žive najbogatiji, a ja sam na to ponosan. Ovo će dodatno da približi i Banovo Brdo i centar grada i Obrenovac i Sremčicu... Naše je da radimo i budemo pristojni. Ovo su naši rezultati - stotne kilometara puteva, novih pruga, stadioni, bolnice.... - rekao je Vučić na Makiškom polju i poručio da se na ovom mestu dešava istorija.- Izgradnju metroa u Beogradu omogućio je brzi i snažni ekonomski razvoj Srbije, a taj projekat znači za celu Srbiju, a ne samo za glavni grad, jer će biti dodatni ekonomski zamajac, koji će obezbediti veće plate i penzije za sve - poručio je danas Vučić, po obilasku radova na Makiškom polju.Obilasku radova sa predsednikom prisustvuju kineska ambasadorka u Srbiji Čen Bo, ministar finansija Siniša Mali, ministar grđevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, predsednici gradskih opština. Podsetimo, na Makiškom polju 22. novembra počeli su radovi na nasipanju i pripremi terena na prostoru gde će biti izgrađen depo budućeg metroa, čime je ujedno ozvaničen početak radova na izgradnji beogradskog metroa - velikog infrastrukturnog projekta na koji građani srpske prestonice čekaju decenijama.

Planom generalne regulacije šinskih sistema, koji je usvojen na sednici Skupštine grada početkom novembra, predviđeno je da prva linija metroa povezuje Železnik i Mirijevo, a druga Mirijevo i Zemun.

Obe linije biće duge po 21 kilometar, a kako je planirano, radovi na prvoj biće završeni do 2028, dok će druga linija biti gotova 2030. godine.

Osim izgradnje beogradskog metroa, planom generalne regulacije šinskih sistema predviđeno je proširenje tramvajske mreže i BG voza tako da će Beograd 2030. godine imati ukupno 42 kilometra novog metroa, zatim 223 kilometra sa 76 stanica i 500 polazaka dnevno vozova na gradskoj i prigradskoj železnici i 42,6 kilometara nove tramvajske mreže.

Time će biti omogućeno da 2030. godine šinski sistem postane dominantan podsisitem u javnom prevozu u Beogradu.

Izgradnja beogradskog metroa za gradske čelnike predstavlja ostvarenje vekovnog sna Beograđana.

Beogradski metro je prvi put obećan davne 1970. godine, kada je gradonačelnik bio Branko Pešić, a prva studija o metrou u Beogradu urađena je pre skoro 53 godine.

Ministar Mali je predstavio šinski sistem koji se razvija u Beogradu, navodeći da je planirano 30 km novog BG voza i 40 km šinskog sistema, kojim se rešavaju gužve, ali i čuva životna sredina.

- Povezali smo svaki deo Beograda, ceo šinski sistem je budućnost Beograda - rekao je Mali dodajući da će građani šinskim sistemom brže, efikasnije i jeftinije da se prevezu sa jednog na drugo mesto.

Ministar finansija je rekao i da je gradnja metroa ogroman razvojni projekat koji će podići celo Makiško polje.

Radovi počeli 22. novembra

Kako je istakao, konačno je neko zaključio komercijalne ugovore i krenuo da radi posao, koji je od interesa za celu Srbiju.

On je dodao da je ambasadorka Kine potpuno u pravu kada kaže da je izgradnju metroa omogućio brzi i snažni ekonomski rast Srbije, zahvaljujući francuskoj kompaniji Ežis koja je angažovana na projektovanju metroa, kao i "Power China", koje radi na izgradnji.

Vučić je rekao i da je Srbija, iako je želela i sanjala decenijama, ne bi mogla da gradi metro, dok nije usledila fiskalna konsolidacija, politika koja je obezbedila privlačenje stranih investicija, koja je uposlila stotine hiljada ljudi koji su dobili otkaze od 2003. do 2012. godine, kada su fabrike zatvarane.

- Sada podižemo zemlju. Metro će značiti za celu Srbiju. Uz ulaganja od 4.6 milijardi evra, a siguran sam da će cena da ode i preko pet milijardi, pre svega zbog cene materijala, to je dodatni ekonomski zmajac za dalji rast koji omogućuje veće plate i penzije za sve u Srbiji - rekao je Vučić.

Zahvalio je svima koji, kaže, veruju u napredak Srbije i znaju koliko je ovaj projekat važan za grad i zemlju.

- Biće i obilaznica, BG Voz, spojićemo Barajevo, Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, Sopot, Grocku, deo Palilule sa druge strane Dunava... Ovo je važno za sve. Hvala svim što sanjaju velike snove, što na takvim snovima, angažmanu i trudu možemo da gradimo neuporedivo bolju budućnost - poručio je Vučić.

On je dodao i da će se kada bude napravljene prve dve linije mnogo brže stizati metroom sa jednog kraja Beograda na drugi nego automobilom.

- Nema automobila koji će moći i u ponoć da stigne brže od metroa od Žarkova do Mirijeva u špicu - rekao je Vučić, nakon što je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao da će ujutru metroom moći da se stigne i za manje od 25 minuta od Žarkova do Mirijeva kada bude urađena prva linija metroa.

Vučić je dodao da će razvoj šinskog sistema u Beogradu smanjiti saobraćajne gužve u gradu.

Mali: Šinski sistem je budućnost Beograda

Kako je dodao, on će svake nedelje da obilazi radove ovde.

- Ne znam da li ste svesni, o ovome pričamo tačno 53 godine! Tek sada krećemo da gradimo i vi znate da ćemo to i da završimo - istakao je Vučić i naglasio da će sve da bude gotovo za šest godina.

- Rekli su da ne smem da dođem ovde gde počinje izgradnja metroa... A, rekao sam da ću doći i svake nedelje ću da obilazim radove ovde, da vide da naše neimare, građevinare ne mogu da zaustave. Pristojna Srbija to nikada neće da dozvoli - poručio je predsednik Srbije.

Vučić: "Gradnja metroa znači za celu zemlju, ekonomski zamajac"

IZGRADNJA 10 AUTO PUTEVA U DECEMBRU

Reč je o sledećim deonicama: Fruškogorski koridor, Ruma - Šabac - Loznica, Kuzmin - Sremska Rača, Preljina - Požega, Moravski koridor, Surčin - Novi Beograd, Obilaznica oko Beograda - Sektor B, Požarevac - Gradište - Golubac, Niš - Pločnik, Obilaznica oko Kragujevca.

Fruškogorski koridor

Izgradnja Fruškogorskog koridora, koja je simbolično počela 1. maja, trebalo bi da rastereti saobraćaj u gradskom jezgru Novog Sada, spoji industrijske zone i bolje poveže Srem i Mačvu sa Banatom. Trasa Fruškogorskog koridora podeljena je na četiri deonice, ukupne dužine 47,7 km.

Četiri deonice

Deonica 1: Petlja „Autoput E-75“– Paragovo sa planiranom trasom državnog puta 2A reda br.100 od Žeželjevog mosta do petlje Autoput E-75. Deonica 2: Paragovo – početak obilaznice Rume sa kružnom raskrsnicom za priključenje lokalnog puta za Vrdnik. Deonica 3: Petlja „Kać“ – Petrovaradin („Autoput E-75“ ) Deonica 4: Obilaznica oko Rume.

Kuzmin-Sremska Rača

U toku je gradnja mosta na budućem autoputu Kuzmin-Sremska Rača. Ukupna dužina biće 1.310 metara, najduži raspon je 150 metara, a ukupna širina biće 31 metar.

U okviru projekta planirana je izgradnja autoputa dužine 18 kilometara od Kuzmina do Sremske Rače. Trenutno je angažovano 550 radnika, a vrednost kompletnih radova je 250 miliona evra.

Izvođač radova na deonici Kuzmin-Sremska Rača je obećao da će ta deonica auto-puta Beograd-Sarajevo biti završena do kraja 2022. godine.

3D prikaze mosta napravio je tim iz Skyscrapers Construction Serbia, a na osnovu dostavljenih projekata i nacrta iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije.

Preljina - Požega

Ako je suditi po dinamici izvođenja radova na deonici auto-puta od Preljine do Požege, gotovo je izvesno da će od januara sledeće godine iz Beograda do Zlatibora građani moći da stignu za samo sat i 45 minuta jer je jedan od najtežih zadataka, probijanje tunela u Trbušanima, realizovan. Mnogo brže stizaćemo i do crnogorske granice - za svega oko dva i po sata.

Nadu da ovaj rok neće biti prekoračen uliva i to što se izgradnja mosta preko Zapadne Morave, koji se nalazi na ušću Kamenice u ovu reku, privodi kraju, a to je jedna od ključnih tačaka vezana za završetak obilaznice oko Čačka.

Drugim rečima, neverica koja je vladala da će kineska kompanija “China Communications construction company“), završiti ovu deonicu od 30,96 kilometara, godinu dana pre roka, je otklonjena.

To praktično znači da bi narednog leta, građani koji automobilom krenu na odmor u Crnu Goru, znatno brže trebalo da stignu do jadranske obale. Taj put će im u narednim godinama dodatno biti skraćen kada se završe i preostalih 107 kilometara putne infrastrukture od Požege do Boljara, čime bi se vreme putovanja od Beograda do crnogorske granice, sa sadašnjih šet, svelo na samo dva i po sata.

Moravski koridor

Na deonici budućeg Moravskog koridora, značajnog putnog pravca od Kraljeva ka Čačku, dugog 30,66 kilometara, biće izgrađeno 15 mostova, četiri nadvožnjaka i 10 podvožnjaka.

Samo na ovoj, veoma kompleksnoj, deonici radi oko 500 ljudi, angažovano je 320 jedinica mehanizacije.

Samo na delu Moravskog koridora od Adrana do Preljine radi se i 27 kilometara hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je obilazeći noćne radove na mostu preko Zapadne Morave, na deonici Pojate –Kruševac, da je Moravski koridor „najveće i najbolje organizovano gradilište“ u Srbiji.

- Ovaj autoput će biti najširi u Srbiji, biće u potpunosti digitalizovan, biće pravo remek delo - rekao je Vučić novinarima.

On je istakao da je ponosan na sve što se u Srbiji gradi i zahvalio konzorcijumu „Behtel – Enka“, „američkim i turskim prijateljima koji su organizovali rad na ovoj deonici između Pojata i Kruševca na neverovanat način“.

Obilaznica Surčin - Novi Beograd

Izgradnja magistralne saobraćajnice koja će preko petlje Surčin spojiti Novi Beograd sa autoputem “Milos Veliki” počela je u aprilu, a prema najavama rok za završetak jeste 18 meseci. Deo autoputa “Miloš Veliki” od Obrenovca do Čačka je završen i pušten u saobraćaj, kao i deonica od Obrenovca do Surčina. Kod Surčina je autoput "Miloš Veliki" povezan na autoputsku obilaznicu oko Beograda, a preko nje sa autoputevima prema Šidu, Subotici i Nišu. Osim olakšanog pristupa novom autoputu za žitelje Novog Beograda i Zemuna, njenom izgradnjom biće otvorena mogućnost urbanizacije i izgradnje na stotinama hekatara trenutno poljoprivrednog zemljišta u ataru Surčina.

Deonica Novi Beograd – Surčin je trasa gradske magistralne saobraćajnice na delu od Novog Beograda do Surčina, od raskrsnice ulica dr Ivana Ribara (saobraćajnica T6) i Vojvođanske, odnosno Ulice Jurija Gagarina do denivelisane raskrsnice Surčin. Preko saobraćajnice T6, kad se izgradi nedostajući deo pored bežanijskog groblja, imaće direktnu vezu sa Severnom tangentom i mostom Zemun - Borča, na Dunavu. Sa užim gradskim jezgrom ostvaruje vezu, preko mosta na špicu Ade Ciganlije i preko postojećeg ''autoputa'' kroz Beograd.

Dužina Gradske magistralne saobraćajnice Novi Beograd - Surčin, iznosi 7,9 km do veze sa Vojvođanskom ulicom, a sa produžetkom Ulice Jurija Gagarina (1,55 km), ukupna dužina dostiže ukupno 9,45 km. Profil saobraćajnice sastoji se od tri trake (3,5m) po smeru, razdelnog pojasa širine 5 metara, ivičnog zelenila od po 2 metra, kao i obostrane pešačke staze širine takođe 2 metra. Na trasi će se nalaziti tri površinske raskrsnice i jedna denivelisana „Surčin 1“, kao i 2 nadvožnjaka i tri mosta preko melioracionih kanala. Dozvoljena brzina na ovoj saobraćajnici biće 80km/h.

Izgradnja je započela iako na pojedinim delovima trase još uvek nije završena eksproprijacija, pa će izvođač ulaziti na te delove sukcesivno, što može uticati na planirani rok za završetak radova. Ugovor je potpisan sa kineskom kompanijom CCCC(China Communications Construction Company), a ugovorena vrednost projekta je 70.5 miliona evra.

Obilaznica oko Beograda - Sektor B

Izgradnjom Obilaznice oko Beograda povezaće se krak Koridora Xc, E-75 (granica sa Mađarskom, Horgoš - Novi Sad-Beograd) sa Koridorom X, E-70 (granica sa Hrvatskom, Batrovci - Beograd), državni put I B reda broj 26 i Rutom 4, E-763 (Beograd – Požega - granica sa Crnom Gorom Boljare) i ponovo delom Koridora X, E-75 (Beograd - Niš - Preševo - granica sa Makedonijom). Takođe će se pozitivni efekti izgradnjom obilaznice Beograda osetiti i po završetku kada dođe do odgovarajućeg preusmeravanja saobraćaja sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica Beograda na obilaznicu Beograda, čime će se maksimalno poboljšati uticaj na tokove saobraćaja na obilaznici uz istovremeno smanjenje saobraćajnih tokova na najopterećenijoj osnovnoj mreži gradskih saobraćajnica. Most na Savi kod Ostružnice: Završeni radoviSektor B4: Završeni radoviSektor B5: Završena desna traka autoputa od petlje Orlovača do izlaska iz tunela Straževica (faza I), u toku radovi na izgradnji leve traka autoputa (faza II) i leve tunelske cevi tunela StraževicaSektor B6: Tunel Straževica – petlja Bubanj Potok, u toku radovi na izgradnji i leve i desne trake autoputaDeonica C: Bubanj Potok – Pančevo (E-70) - predstoje radovi

Za deonicu od Dobanovaca do Bubanj potoka je 80-tih godina prošlog veka urađena posebna Studija opravdanosti u kojoj su analizirane sve varijante i ispitani ekonomski parametri i zaključeno je da deonica predstavlja prioritetnu i rentabilnu investiciju u putnoj mreži Srbije.

2005. godine je Evropska Agencija za Rekonstrukciju finansirala izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje Obilaznice oko Beograda koja je kao polaznu osnovu uzela predhodnu verziju Studije.

Efekti navedenih poboljšanja će se odraziti na:

Skraćenje vremena putovanja za tranzitne tokove koji će preći na Obilaznicu, kao i za početno-završne tokove koji bi koristili Obilaznicu; smanjenje zagušenja na delu najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica; smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na delu najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica; smanjenje troškova eksploatacije vozila; smanjenje štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području.

Saobraćajni tokovi koji će koristiti Obilaznicu umesto delova najopterećenije osnovne mreže gradskih saobraćajnica, posebno tranzitnih tokova dobili bi „uslugu hotela sa 5 zvezdica umesto hotela bez zvezdica„.

Trasa Obilaznice je projektovana u koridoru koji je Generalnim urbanističkim planom Beograda određen za prolazak puteva kroz područje grada Beograda. Zbog te okolnosti veoma je pažljivo proučen međusobni prostorni i funkcionalni odnos između autoputa i grada i deonica je projektovana tako da zadovolji sve kriterijume međunarodnog auto-puta, a da istovremeno bude pozitivan faktor u razvoju grada.

Obilaznica oko Beograda sastoji se iz sledećih deonica:

Deonica A: Batajnica-Dobanovci - radovi završeni na trasi i na petljama Dobanovci i Batajnica.

Deonica B: Dobanovci – Bubanj potok

Sastoji se iz 6 sektora, i to:

Sektori B1-B3: Dobanovci - most na Savi kod Ostružnice: Završeni radovi

Požarevac - Gradište - Golubac

Brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac jedinstven je put čija je gradnja počela ovih dana, i to ne samo po okomitom pravcu na sve ostale auto-puteve koji se grade po Srbiji

Prvi ašov „zaboden“ je ovih dana i na drumskom delu Dunavskog koridora. Za tri godine trebalo bi da na toj istočnoj srpskoj transferzali od Beograda do Golupca bude izgrađen put dužine 68 killometara.

Kada se sve izgradi, dolazak iz Beograda do prirodnih lepota Dunava i Đerdapske klisure, kao i istorijske baštine Golubačke tvrđave, biće moguć brzinom od 100 kilometara na čas.

Radove vredne, prema procenama, 337 miliona evra izvodi kineska državna kompanija „Šandong hajspid“, a podizvođači su srpske firme.

Prva deonica ovog jedinstvenog puta, koji infrastrukturno „otvara“ Braničevski okrug i približava ga Beogradu i Novom Sadu, ali i tranzitnoj osovini sever - jug, trebalo bi da bude završena do kraja 2023. godine.

Niš - Pločnik

Izgradnja auto - puta od Niša do Pločnika (Auto-put mira) kod Prokuplja počela je 2. decembra 2021. godine, sa radovima na prvoj deonici Merošina-Merošina 1, dugoj 5.5 kilometara.

Autoput Niš – Pločnik je dužine 36,3 kilometra i koštaće 226 miliona evra.

Za finansiranje izgradnje tog autoputa obezbedjeno je 185 miliona evra iz kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), 40 miliona evra je donacija EU, a 30 miliona evra je novac iz budžeta Srbije.

Početku radova prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da će auto-put do Prokuplja biti gotov za dve i po godine.

Podsetio je da je prvi put o tom projektu razgovarao još 2013. godine sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i zahvalio EU što pomaže izgradnju važne saobraćajnice u Srbiji.

Zahvalio je i EU na donaciji za izgradnju auto-puta, a predstavnicima EBRD i EIB na najpovoljnijim uslovima finansiranja celog projekta.

- Ako izračunamo sve do Merdara, ceo auto-put koštaće oko 650 miliona evra - rekao je Vučić.

Obilaznica oko Kragujevca

Izgradnjom Severnce obilaznice oko Kragujevca omogućilo bi se izmeštanje teretnog saobraćaja iz urbanog jezgra najvećeg grada u Šumadiji. Ovu kapitalnu investiciju prepoznala je i Vlada, koja je odlukom od maja ove godine izgradnju obilaznice proglasila projektom od republičkog značaja.

Prema dosadašnjim najavama, radovi na deonici trebalo bi da otpočnu tokom marta naredne godine, a već se krenulo sa konkretnim koracima u realizaciji nakon što je Grad Kragujevac objavio urbanistički projekat za I fazu izgradnje Severne obilaznice koji je izradio JP Urbanizam.

Kako se navodi u tehničkoj dokumentaciji, plan za prvu fazu obuhvata izgradnju puta u dužini od 5 kilometara sa denivelisanim ukrštanjem na raskrsnici "Jovanovac" i obuhvata površinu od 65 hektara i 25 ari.

IZGRADNJA BROJNIH FABRIKA ŠIROM SRBIJE

Srbija je uložila dosta za izgradnju fabrika, pogotovo tokom pandemije korona virusa, što je samo dodatni pokazatelj da je Srbija ekonomski jaka i sposobna da i tokom krize investira u svoj razvitak.

Pre 2012. godine, srpska industrija je naglo oslabila i proizvodnja je opala. Nije bilo ulaganja, a gotovo da stranih investicija nije ni bilo. Nakon promene vlasti, Srbija beleži ponovni rast industrijske proizvodnje i tako je ostalo do dana današnjeg.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima čime da se pohvali kada je reč o otvaranju fabrika i zapošljavanju ljudi. Naime samo do 2019. godine otvorio je više od 180 fabričkih pogona, a kako je rekao u jednom od intervjua, voleo bi da izgradi još minimum 100.

Važno je za život ljudi imati fabrike u manjim gradovima, jer na taj način ti gradovi žive, budući da stanovnici imaju priliku za zaposlenje. Vučić je tokom svog mandata ulagao mnogo truda i rada da Srbija postane industrijski gigant. Uložene su milijarde evra u nove fabričke pogone, mnogo njih je obnovljeno, a u svakoj otvorenoj bilo je novih radnih mesta, što je dodatno doprinelo ojačanju srpske ekonomije.

NAJPOZNATIJE OTVORENE FABRIKE U 2021. GODINI

Regent lajtning u Svilajncu

BAS Boysen Abgassysteme u Subotici

Barry Callebaut u Novom Sadu

Nemačka kompanija AFT u Proboju

Nemačka farbika ZF u Pančevu

Magna Seating u Aleksincu

Kontinental automotiv Srbija (druga farbrika) Novi Sad

Mekafor u Kikindi

Fischer automotive systems u Jagodini

BAS Boysen Abgassysteme d.o.o

NCR Beograd

Pored navedenih, širom Srbije, otvoreno je nebrojeno mnogo fabrika, što je doprinelo većoj i boljoj zaposlenosti, sa ciljem da i manja mesta ožive. Ono što je primetno jeste znatno manji odliv mladih koji su zbog nezaposlenosti odlazili iz Srbije.

Srbija je obnovila mnoge domove zdravlja, otvorila nove kliničke centre, obnovila škole, bolnice, muzeje, terene, sportske hale itd.

Autor: D.Bošković