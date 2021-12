METRO I TOS URUČILI MICHELIN PRIZNANJA

METRO Srbija i Turistička organizacija Srbije, zvanični partneri Michelina u Srbiji, uručili su priznanja Michelin Vodiča, restoranima u okviru prve beogradske selekcije. Vlasnici i šefovi kuhinja restorana dobili su čuvenu Michelin pločicu, koja će njihovim gostima na jasan način istaknuti kvalitet hrane i usluga koje nude.

U prvom Michelin Vodiču za Beograd nalazi se 14 preporučenih restorana: Bela Reka, Comunale Cafè e Cucina, Ebisu, Enso, Gušti mora, Homa, Iva New Balkan Cuisine, JaM, Langouste, Legat 1903, Magellan, Mezestoran Dvorište, Salon 1905 i The Square. Od navedenih restorana, oznaku Bib Gourmand, koja označava odličan kvalitet po dobroj ceni, dobio je restoran Iva New Balkan Cuisine. Restoran Bela Reka je prepoznat i zbog posvećenosti održivosti, sa posebnim akcentom na upotrebu lokalnih proizvoda i očuvanje tradicije.

„Dolazak Michelin Vodiča u Srbiju je izuzetno priznanje i prilika za domaće ugostitelje, koji prave velike pomake na srpskoj gastronomskoj i turističkoj sceni. METRO, kao partner Michelin Vodiča širom sveta, posebno je ponosan na činjenicu da je istovremeno i partner gotovo svih nagrađenih restorana u Beogradu. Za nas, kao veletrgovca koji snabdeva i podržava dobitnike Michelin priznanja, ovo znači i dodatnu odgovornost, da nastavimo da nudimo domaće i svetske proizvode, treninge i usluge na najvišem nivou“, rekao je André Rinnensland, generalni direktor kompanije METRO Cash & Carry Srbija.

Priznanja nagrađenim ugostiteljima su uručili Marija Labović, v.d. direktor Turističke organizacije Srbije i André Rinnensnland, generalni direktor kompanije METRO Cash & Carry Srbija.

„Ulazak Srbije na Michelin svetsku gastronomsku mapu je značajan ne samo za restorane koji u ovoj prvoj selekciji dobijaju Michelin oznake, već i za celokupnu ugostiteljsku privredu kao podsticaj daljem podizanju kvaliteta u cilju dostizanja visokih standarda i prepoznatljivosti na međunarodnoj sceni. Time se potvrđuje kvalitet naše ugostiteljske ponude, koja se na ovaj način izjednačava sa najboljim svetskim gastronomskim destinacijama. Ulazak u Michelin Vodič doprinosi podizanju vidljivosti destinacije, a u promotivnom smislu obezbeđuje dodatnu medijsku pažnju i veći broj poseta turista“, rekla je Marija Labović, v.d. direktora Turisitčke organizacije Srbije.

METRO je dugogodišnji partner Michelin Vodiča, koji gurmanima širom sveta preporučuje najbolja iskustva u restoranima u više od 30 zemalja. METRO doprinosi profesionalizaciji ugostiteljskog sektora kroz bogat i pouzdan asortiman specijalizovanih proizvoda i inovativnih usluga, za više od 16 miliona profesionalnih kupaca u preko 30 zemalja. U Srbiji, kompanije je prisutna od 2005. godine, a od 2012. godine u okviru jedinstvenog HoReCa centra organizuje profesionalne edukacije, treninge i događaje za ugostitelje.