RODITELJI, POVEDITE RAČUNA: Deca od 10 godina maltretiraju komšiluk petardama! Dete sa autizmom dobilo napad (FOTO)

Roditelji, molim vas, obratite pažnju šta rade vaša deca, apelovala je na Fejsbuku jedna Novosađanka nakon što je u parku, u naselju Grbovica, zatekla grupu mališana kako pale petarde, iako je u tom momentu bilo prisutno i autistično dete koja je zbog straha dobilo napad.

- Drage Novosađanke, večeras sam imala izuzetno neprijatnu situaciju u parku kod medicinske srednje škole na Grbavici. Grupica školaraca, 10-11 godina, svako veče baca petarde, ljudima koji šetaju sa svojom decom i ljubimcima, pod noge. Večeras je i jedno autistično dete u parku dobilo napad zbog iste te grupice. Pošto sam im se suprotstavila i rekla im kako to nikako ne sme da se radi, bila sam nazvana krajnje pogrdnim imenima, i to od strane dece od 10-11 godina - napisala je ona na Fejsbuk grupi Novosađanke i dodala da je došla do imena njhove razredne starešine i da će lično otići u školu, da se konsultuje sa njom.

- Molim vas obratite pažnju sta rade vaša deca! Nisam roditelj, ali duša me zabolela za mamicu sa autističnim detetom, kao i za sve ljubimce, uključujući i moje štene, koje je panično krenulo da beži iz parka. Ukoliko vaša deca idu u OŠ "Vasa Stajić" preispitajte ih, ja vas molim, u ime svih komšija u celom kvartu, pošto njihovo "igranje" sa pirotehnikom uznemirava svakog dana kad zavrse drugu smenu - zaključila je.

Kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, gradovi u Srbiji zbog petardi i drugih pirotehničkih sredstava sve više nalikuju na ratnu zonu, a posebno je opasno što ove eksplozivne "igračke" najčešće koriste deca! Oni često petarde, želeći da impresioniraju vršnjake, namerno drže što duže u ruci, stavljaju ih u usta ili bacaju drugima u kapuljače, ne razmišljajući da ovakvo ponašanje za posledicu može imati ozbiljne opekotine, teške povrede šake, pa i amputaciju prstiju i trajni gubitak vida.