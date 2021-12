TEŽAK UDARAC PO DŽEPU! Evo koliko smete da zakasnite sa plaćanjem mesečih računa!

Građani Srbije neretko kasne sa plaćanjem mesečnih računa, ali posledice ove prakse ponekad mogu biti znatno skuplje u poređenju sa razlozima neizmirenja obaveza na vreme.

Da takva praksa može da vas košta i više od polovine mesečne plate, uverila se i jedna naša sugrađanka koja je zbog neplaćanja računa za mobilni telefon osetila bolan udarac po džepu.

- Uzela sam telefon na ugovor preko jednog mobilnog operatera. Međutim, kako je prestao da radi nakon samo dva meseca od kupovine, uložila sam žalbu. Jednu, drugu, treću ali nijedna nije bila uvažena. Sve to vreme ja sam uredno plaćala račune koji su stizali iako aparat nije bio u funkciji. Nakon nekoliko meseci kada sam shvatila da oni neće rešiti taj problem, uzela sam telefon kod drugog operatera a njima prestala da plaćam - kaže jedna Beograđanka.

Naša sagovornica sada priznaje da je to bila pogrešna odluka jer ju je kasnije mnogo više koštala.

- Nakon dva ili tri neplaćena računa oni su mi isključili broj, i osim poruka obaveštenja da izmirim svoje dugovanje, nikakvo drugo obaveštenje nisam više dobila. Nakon što mi je istekao ugovor, dakle posle godinu dana i par meseci iznenadio me je poziv od HR službe iz kompanije u kojoj radim, gde su me obavestili da im je stiglo rešenje za prinudnu naplatu i tada mi je skinuto sa plate oko 60% sredstava. To nije bilo sve. I narednog meseca skinuli su mi još jednu izvesnu sumu koja je bila neka dodatna naknada, a zatim i sledećeg meseca još jednu. Nisam najbolje razumela šta su sve naplatili u tom procesu, tako da sam u strahu da ću do ko zna kada nastaviti da im plaćam - objasnila je ova Beograđanka.

Povodom pomenutog slučaja kontaktirali smo jednog mobilnog operatera da nam objasni koliko je potrebno da se kasni sa plaćanjem da bi naplata došla do sudskog izvršitelja. Ono šo smo saznali jeste da do ovog trenutka ne dolazi preko noći i da korisnik nekoliko puta bude upozoren na moguću neprijatnost.

- Postoji procedura kada su u pitanju kašnjenja. Najpre šaljemo opomene za plaćenje, zatim kontaktiramo korisnika da vidimo u čemu je problem i da li možemo da pronađemo zajedničko rešenja. Tek nakon trećeg neplaćenog računa korisniku se isključuje telefon i on gubi mogućnost da koristi naše usluge - objašnjavaju iz mobilne telefonije.

Kako dalje objašnjavaju, nakon par meseci, kada više ne postoji mogućnost da se dođe do dogovora sa korisnikom, slučaj se prosleđuje agenciji za naplatu potraživanja, koja postupa po daljem postupku.

Kako nam iz ove mobilne telefonije kažu, posledni korak u celom procesu je naplata sudskog izvršitelja i to se ne dešava preko noći već tek nakon nekoliko meseci. Pre nego što do toga dođe, korisnik bude upozoren na posledice i osim plaćanja duga, tu su i drugi troškovi koji će mu pasti na teret.

Kada je u pitanju izmirenje obaveza prema "Infostanu", iz te direkcije kažu da je rok za plaćanje uvek precizno iskazan na računu korisnika kao i sve neizmirene obaveze koje ukoliko se ne plate u navedenom roku sledi zatezna kamata.

iz ove direkcije dodaju da iako nisu u obavezi da pre pokretanja postupka prinudne naplate šalju opomene pred utuženje, oni to ipak urade i tako daju građanima dodatni rok od osam dana za isplatu dugovanja kako bi ih poštedeli dodatnih plaćanja postupka prinudne naplate.

- Ukoliko ne izmire svoje zaostale obaveze po dostavljenoj opomeni, JKP "Infostan tehnologije" je u skladu sa važećim zakonskim propisima u obavezi da pokrene postupak prinudne naplate kod javnih izvršitelja u roku od godinu dana, od dana dospelosti obaveze, kako potraživanja ne bi zastarela - objašnjavaju iz te direkcije.

Kako dalje navode, preduzeće navedene postupke pokreće četiri puta godišnje i u obavezi su da vrše naplatu svih komunalnih usluga koje su bile isporučene. Oni takođe napominju da je korisnicima omogućeno i elektronsko plaćanje računa preko mobilne aplikacije "e Sanduče", gde se odmah registruje uplata.

Slično je i u Elektroprivredi Srbije gde procedura obustave električne energije nastupa tek nakon slanja pismene opomene korisniku da izmiri dugovanje, iako to po zakonu nije obavezno. Rok za plaćanje je 30 dana za domaćinstva i 15 dana za male kupce, a nakon tog roka dolazi do isključenja struje.

- U svakom računu naveden je rok za plaćanje obaveza za utrošenu električnu energiju. Nakon utvrđivanja dugovanja za utrošenu električnu energiju, EPS dužnicima upućuje opomene pred podnošenje predloga za izvršenje, sa dodatnim rokom za plaćanje. Nakon isteka propisanog roka, EPS podnosi predloge za izvršenje Komori izvršitelja radi dodeljivanja nadležnog javnog izvršitelja i dalje se postupak odvija u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Proces utuženja ne podrazumeva obustavu isporuke električne energije u svakom slučaju - rekli su iz Elektroprivrede Srbije.

Kako dalje navode iz ovog preduzeća, kamata na glavni dug obračunava se počev od dospelosti svakog pojedinačnog iznosa pa do isplate, u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati.

U skladu sa propisima, EPS kao pružalac usluge snabdevanja električnom energijom, ima pravo da pokrene izvršni postupak za svoje potraživanje za isporučenu električnu energiju za bilo koji dospeli iznos.

JP EPS ne zaključuje sporazume o isplati duga na rate, tako da će korisnici dugovanje morati da plate u celosti.

Isključenje električne energije predstavlja trajnu meru koju sprovodi Elektrodistibucija Srbije i ima za posledicu prestanak važenja Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom kao i Ugovora o pristupu sistemu, odnosno gubitak statusa krajnjeg kupca. Isključenje električne energije sprovodi se ukoliko je obustava na zahtev JP EPS Beograd usled neizmirenih dugovanja trajala duže od godinu dana, odnosno, ako je obustava, na zahtev krajnjeg kupca, trajala duže od dve godine.

Građanin može zatražiti isključenje električne energije putem pisanog zahteva, koji upućuje nadležnoj službi JP EPS Beograd, pod uslovom da je izmirio dospela dugovanja.

