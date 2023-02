OVO JE NAJVEĆA MISTERIJA JNA! Da li je Tito naredio poteru za NLO i ko je snimio obdukciju vanzemaljca na VMA?

To se promenilo kada je Pentagon počeo da objavljuje snimke bliskih susreta sa misterioznim letelicama.

Sledio je i izveštaj američke vojske Kongresu u kome je zaključeno da se o tajanstvenim pojavama, a istraživali su njih 144, ne zna gotovo ništa. "Nema jasnih indikacija da postoji vanzemaljsko objašnjenje za letelice", piše u tom izveštaju, revolucionarnom najviše zbog toga što Pentagon uopšte javno govori o "neobjašnjivim vazdušnim fenomenima". Ipak, nepostojanje objašnjenja za NLO dovelo je do toga da je Pentagon krajem novembra formirao radnu grupu za istraživanje izveštaja o njima i procenjivanje da li predstavljaju pretnju.

NE SLEĆU U LAJKOVAC

Vanzemaljci ne sleću u Lajkovac, jedno je od pravila među našim piscima naučne fantastike. Da li zbog toga ili nekih drugih razloga, takva radna grupa, bar koliko je poznato, nije postojala na našim prostorima. Ipak, postoje pojedini izveštaji, nezvanični i neprovereni, o viđenjima NLO na prostoru Jugoslavije. U jednom od najčuvenijih, naravno, glavni junak je i sam Josip Broz Tito, doživotni predsednik SFRJ.

- Javnost bi već za koji mesec mogla da sazna daleko više o tome šta se dogodilo 30. avgusta 1969. godine. Naime, tog dana se oko 20 sati iznenada pojavio NLO koji je lebdeo otprilike 300 metara iznad pulskog aerodroma, pa je izvesni major Janda izdao naredbu za opštu uzbunu. Čak tri stotine metara duga letelica nije ispuštala nikakav zvuk, a nekolicina ljudi potrčala je na platformu očekujući da će stupiti u kontakt s njenom posadom. Samo koji trenutak kasnije na nju je ispaljena raketa, ali projektili su se samo rasprsnuli pri udaru - objavio je hrvatski portal 24 sata još pre osam godina.

Kako su naveli, NLO se zatim uputio ka Brionima.

- Zastao je pet stotina metara iznad samog Josipa Broza, koji je u međuvremenu obavešten o tome što se zbiva. Prvi čovek nekadašnje SFRJ nije se hteo povući u sklonište jer je verovao da je reč o iluziji i da mu ne preti opasnost. Nakon što je ispaljeno nekoliko raketa, NLO je uzmaknuo i krenuo ka Italiji, gde nestaje - pisao je portal.

CRNA GORA

Dok je navodni susret sa NLO na Brionima i dalje samo na nivou internet legende, jer o njemu nikad niko nije zvanično govorio, slučaj potere za NLO nad Titogradom (današnjom Podgoricom) 1975. nešto je o čemu se mnogo više govorilo.

- Pojava NLO nije nova, datira daleko u prošlost, ali nije bila toliko interesantna kao sad zato što se pojavio novi broj tehničkih sredstava, prodrlo se u kosmos... Kada je u pitanju Jugoslavija, NLO su se javljali permanentno na teritoriji cele zemlje. Međutim, iznad Crne Gore 1975. naglo je intenzivirana pojava NLO. Zašto? Mislim da je to zato što se četiri godine pre toga na aerodromu u Podgorici obavljala intenzivna letačka obuka koja je trajala po ceo dan. Prva pojava bila je 1975. odmah posle Nove godine, isključivo u noćnom letenju, piloti su javljali o poziciji, izgledu, to je postalo svakodnevno. Mi smo morali da povedemo računa i proverimo o čemu se radi - ispričao je Zvonko Jurjević, vojni pilot i general-pukovnik u penziji, u emisiji "Drevni tragovi" Gorana Šarića.

Kako navodi, NLO se pojavljivao uvek oko 50 minuta nakon poletanja, pa je 25. januara 1975. rešio da ostane u vazduhu dok ima goriva.

- Leteo sam od Cetinja ka Danilovgradu jer se obično pojavljivao iz zapadnih kurseva. Jednog momenta pojavio se iznad Herceg Novog, po slobodnoj proceni, ali on nije došao nego je jednostavno blesnuo, to znači da je došao ranije i dao na znanje da je tu. Kretao se obično duž obale. Krenuo sam prema moru da pokušam da ga presretnem, ali na pola puta je napravio zaokret i nestao prema pučini. Izgledao je kao svetleća kugla koja je najveće leteće telo u vazduhu u tom trenutku - ispričao je on.

POGLED KROZ VETROBRAN

Jurjević je naveo i da su on i njegove kolege 27. januara jurile NLO.

- Našli smo se na kursu 315, on obalom, ja u rejonu Cetinja na visini preko 3.000 metara, okrenuo sam avion prema NLO, štopujem vreme i fiksiram kurs. Letim prema njemu jer on beži u desnu stranu, pustim ga da beži da dođem do one tačke gde sam ga prvi put video. Vidim ga preko desnog krila, idemo oko 600 kilometara na sat, znači da smo na udaljenosti od 10 km. Napravim zaokret i sad ga držim na vetrobranu i pratim ga. Radarska stanica mi javlja da me vide na radu, ali da njega nema. Smanjim brzinu, on je uvek tu negde na istoj udaljenosti. Dam gas i tada vidim da čini manevar neuobičajen za bilo koju letelicu u to vreme. On sa kursa 315 naglo se premesti na desnu stranu. Pri toj brzini to je nemoguće. Svaka letelica bi se pri toj brzini polomila, svaki manevar zahteva luk, što je veća brzina veća, luk je veći, a ovo je premeštanje... - priča on.

Kako tvrdi, posle njegovog izveštaja piloti JNA, njih 25, jurilo je misterioznu letelicu do Boke, gde je nestala.

Pukovnik prof. dr Aleksandar Kostić svojevremeno je za Novosti ispričao da je čuveni slučaj NLO nad Podgoricom imao "najmanje dva poluvremena, a verovatnije tri trećine". General Ismet Kulenović, komandant 11. divizije protivvazdušne odbrane JNA, naveo je on, proglasio je rano stanje, a svakodnevno je o svemu izveštavao Tita, koji se tada nalazio u Igalu.

- Nezvanično, čuo sam da je u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu rađena analiza događaja na nebu iz 1975, ali bez zaljučaka. Pričalo se da je u pitanju meteorološki fenomen, međutim, meteorolozi sa kojima dan-danas drugujem nikad nisu čuli za sličan fenomen - rekao je Kostić.

Od priča o misterioznim pojavama na nebu, veću pometnju izazvao je pre sedam godina objavljeni snimak navodne obdukcije vanzemaljca na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu.

- Letelica u obliku diska u novembru 1966. iznad sela Otočec ob Krki u Jugoslaviji izgubila je kontrolu, a zatim udarila u zemlju i eksplodirala. Iz olupina je izvučeno delimično spaljeno telo vanzemaljca, koje je zatim prevezeno u Beograd, na VMA, gde je urađena obdukcija. Autopsiju su radili hirurg Andrej Zoboli i patolozi Nikola Julić i Zoran Federić, a cela procedura je snimljena. Fotografije autopsije sačuvao je nećak jednog od lekara, pisalo je kraj fotografija kad su se pojavile na internetu 2011.

Na trominutnom snimku obdukcije, takođe objavljenom na internetu, čuje se samo buka kamere i vidi se kako lekari detaljno ispituju sve delove tela vanzemaljca.

Odmah su usledile i druge priče - da je telo vanzemaljca video i lično Josip Broz Tito, kao i da je pripadnicima Udbe naredio da ni po koju cenu ne dozvole da informacije o posetiocu procure.

Istrage novinara na VMA i u tajnim službama pokazale su da ne postoje nikakva dokumenta o toj obdukciji, kao i da pomenuti lekari nikada nisu tu radili, a verovatno ni postojali. Ispitujući poreklo videa, umesto Slovenca Andreja Zobola, otkriven je Italijan Andre Zoboli, koji ima veoma zanimljivu priču o nastanku snimka.

- Kad sam 1999. čuo da je udruženje skeptika CICAP objavilo konkurs "Fotografisanje lažne aveti", pomislio sam: "Konačno! Konačno postoji mogućnost da se snimi nešto što bi moglo da se predstavi kao istina". Nisam imao mnogo vremena, ni veliki budžet, ali sam inspirisan radom Reja Santilija rešio da snimim autopsiju vanzemaljca - napisao je Zoboli u tekstu za magazin Nauka i paranormalno.

LUTKA I EFEKTI

On je opisao snimanje filma i pravljenje lutke vanzemaljca.

- Da bih uštedeo na vremenu, nisam pravio kompletno telo, već delove koje sam na kraju spajao. Pravio sam kalupe od gline, a onda u njih sipao lateks i lepak kakav koriste obućari, pa dodavao sloj po sloj poliuretanske pene. Kožu sam napravio od gume, a materijale poput uglja koristio sam za pravljenje rebara. Za oči sam koristio priveske koje sam kupio preko jednog američkog horor magazina - opisao je Zoboli.

Prema rečima Zobolija, scenu seciranja vanzemaljca snimili su u čekaonici zubara, inače prijatelja koji im je pozajmio medicinsku opremu.

- Snimanje je trajalo pola dana, a ukupno smo zabeležili 40 minuta. To je bilo dovoljno da dobijemo tri minuta filma. Onda smo snimak prebacili u crnobelu tehniku i dodali mu zvučne efekte starinske kamere. Sve je trajalo dva meseca i koštalo je ukupno 350.000 lira (današnjih 180 evra) - napisao je Zoboli.

Tim tekstom on je razrešio misteriju obdukcije vanzemaljca iz mesta Otočec. Naravno, i dalje ima onih koji čvrsto veruju u priču, a kažu da je ispovest tvorca filma laž i da je naknadno smišljena kako bi se diskreditovao snimak.

