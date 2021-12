KAKVO ĆE VREME BITI ZA DOČEK? Izašla detaljna prognoza, posle 5. januara dolazi do velike promene!

Od večeras na severu i severozapadu regiona osetno hladnije, sneg je ponegde moguć i u nižim predelima, moguća je i ledena kiša. Do srede povremene padavine, zatim suvo i malo toplije, dok je za početak godine verovatno relativno toplo vreme, uz moguće zahlađenje posle 5. januara, navodi meteorolog Marko Čubrilo.

Danas relativno toplo, ponegde uz kišu i pljuskove i to najviše na jugu, jugozapadu, zapadu i severozapadu regiona. Do uveče relativno toplo uz maksimume od +8 do +17 stepeni Celzijusa. Uveče će se preko Austrije i Mađarske spuštati osetno hladnija vazdušna masa, ali će se njen uticaj samo delimično osetiti nad nama, a najviše na krajnjem severu i severozapadu Hrvatske i Srbije.

Nad ovim predelima će u toku noći ka nedelji uz okretanje vetra na severoistočni osetnije zahladiti, dok će se to zahlađenje u nedelju u slabijem obliku premeštati na jug, navodi Čubrilo.

Uz samu granicu sa Slovenijom, Austrijom i Mađarskom će se zahlađenje najviše osetiti i tamo bi sutra posle podne i u noći ka ponedeljku moglo biti snega, a biće uslova i za ledenu kišu tako da treba obratiti veliku pažnju u saobraćaju jer je moguća poledica.

Za sada modeli imaju signal da krajnji severozapad Hrvatske, potez od Varaždina preko Zagreba do eventualno Siska dobije snežni pokrivač visine od 1 cm do 5 cm, a ponegde i malo više. Akumulacija snega je moguća i na krajnjem severozapadu Vojvodine, ali će tamo pre biti ledene kiše u noći ka ponedeljku. Granica snega i kiše će biti uslovljena dubinom prodora hladnoće na oko 1.500 mnv. Tamo gde se nulta izoterma nađe na ovoj visini može se očekivati sneg, a tamo gde ona ostane severnije bez obzira na prizemne temperature neće biti uslova za sneg te se očekuje kiša koja se može lediti ili može biti pojave ledenih zrnaca.

Sutra nad većim delom regiona osetno hladnije, od oko +2 na severu do oko +8 na krajnjem jugoistoku, a u ponedeljak još malo hladnije uz maksimum oko 0 na severu do oko +6 na jugoistoku.

Nema "pravog zimskog" vremena do 5. januara

Do utorka pretežno oblačno i umereno hladno uz moguće padavine (uglavnom kiša) osim na krajnjem severu i na planinama preko 900mnv, duvaće umeren, severozaopadni vetar. Dnevni maksimum od +2 do +9 stepeni Celzijusa.

U sredu jutro hladno uz slab mraz, a tokom dana razvedravanje uz otopljenje, posebno na severu regiona. Sam kraj 2021 i početak 2022 bi trebalo obeležiti uglavnom suvo i relativno toplo vreme uz maksimume od +5 do +12 stepeni Celzijusa.

Neko pravo zimsko vreme za sada barem do oko 5. januara nije realno očekivati, navodi Čubrilo.

Kako je na svom Fejsbuk profilu napisao Đorđe Đurić, meteorolog Weather2Umbrella, u novogodišnjoj noći očekuje se suvo vreme, temperature u većini predela biće oko 5 stepeni. Prvog januara pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.

RHMZ: Do 2. januara pretežno oblačno, s kišom

Kako se navodi u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se očekuje oblačno i toplo vreme, mestimično sa kišom slabog, ponegde i umerenog intenziteta, osim u južnim predelima, kao i na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Toplo vreme usloviće otapanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima do 1400 m nadmorske visine, najavio je RHMZ.

U Srbiji sutra oblačno, u većem delu mestimično s kišom, na krajnjem jugoistoku uglavnom suvo. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša od 4 na severu do 14 stepeni na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku noći na krajnjem severu moguća je susnežica. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, južni i jugozapadni, na severu severni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura 7, najviša 9 stepeni.

Do 2. januara biće pretežno oblačno, mestimično s kišom, sneg samo u višim planinskim predelima. Od utorka padavine u slabljenju, u većini mesta i prestanak.

Temperatura iznad prosečnih vrednosti, najviša dnevna od 4 do 12 stepeni.