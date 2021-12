OD BEOGRADA DO NIŠA AVIONOM: Posle 18 godina obnavljaju se domaći letovi

Domaći turisti i privrednici biće u prilici takođe da koriste isključivo let Niš - Beograd i obrnuto kao vid domaćeg saobraćaja.

Prvi domaći letovi na liniji između Niša i Beograda biće obnovljeni posle 18 godina, odnosno 16 godina od kada su totalno ukinuti posle raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Poslednji letovi na domaćim destinacijama bili su obavljani 2006. godine sa Aerodroma Niš ka Tivtu odnosno Aerodroma Beograd ka Podgorici i Tivtu.

Razvoj vazdušnog saobraćaja sa Aerodroma Niš duboko zaseže u period pre Drugog svetkog rata i perioda Kraljevine Jugoslavije kada je 1. maja 1935. godine uspostavljena prva linija između Niša i Beograda ka kojoj je saobraćao prvi nacionalni avio-prevoznik Aeroput. Letovi između ova dva grada obavljani su do pred sam početak rata, piše Fly from Niš.

Tek otvaranjem Aerodroma Niš za međunarodni vazdušni saobraćaj 12. oktobra 1986. godine uspostavljaju se prvi domaći letovi između ostalog i ka glavnom gradu ondašnje Jugoslavije. Letovi sve do raspada SFRJ obavljani su tokom 4 godine od strane JAT - Jugoslovenskog aerotransporta. Tokom tih godina putnicima je nuđen pored letova do Beograd i let do Zagreba preko kojih su mogu da se dalje konektuju ka svim velikim svetkim destinacijama ondašnjeg JAT-a kako do Amerike tako i do Australije. JAT tokom 90-tih nije obavljao letove na liniji između ova dva grada, već samo ka crnogorskom primorju tokom letnjeg reda letenja.

