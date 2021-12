'ZIMSKO PROLEĆE' JE BILO KRATKOG DAHA! U Srbiju početak nove nedelje donosi zahlađenje, kišu, susnežicu i sneg!

U ponedeljak hladno po Vojvodini uz sneg na severu Vojvodine, a na jugu kiša i susnežica. U ostalom delu Srbije oblačno sa kišom. Kiša će padati i na planinama do 1400 mnv jer se na visini zadržava relativno topao vazduh iznad centralne i južne Srbije, dok je u prizemlju hladan vazduh došao sa severa preko Panonske nizije u Vojvodinu.

Vetar slab slab severozapadni i severni, a na jugu Srbije južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C na severu do 6°C na jugu, a maksimalna od 0°C u Subotici i Somboru do 10°C u Vranju. Padavine uveče odlaze na istok i prestaju na jugozapadu i zapadu Srbije. Temperatura u 22h od -1°C na severu do 6°C na jugu Srbije.

Beograd: U ponedeljak hladnije i pretežno oblačno sa kišom, a moguća je i susnežica popodne usled pada temperature. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Jutarnja temperatura 4°C što će ibti i maksimalna, a popodnevna i večernja oko 2°C u 22h. Uveče susnežica.

