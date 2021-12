ČUVAR ZEJTINLIKA (93): Srbi, srećna vam Nova godina, da ste živi zdravi!

Deka Đorđe Mihailović (93) čuvar srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku u Solunu za Kurir kaže da od kada je zahladnelo ne ide na grbolje, koje čuva već 78 godina, a i da je njegov pomoćnik Predrag Nedeljković, koga je šef diplomatije Nikola Selaković optužio da je samovoljan, bahat i da nipodaštava dedu Đorđa, na odmoru, a ne na Zejtinliku.

- Loše je vreme, zima, kući sam. Imam mnogo problema, ali zdravstvenih. I s plućima i s nogama. Moram sada da odmorim, pa ćemo da vidimo dalje. Velike su moje godine, ne može operacije za noge, a i pluća su mi loše, već šest godina, nemam dovoljno kiseonika. I moram mnogo da se čuvam i od korone, ona ide prvo na pluća - kaže za Kurir deda Đorđe.

A na naše pitanje gde je zamenik mu Predrag Nedeljković i kakav odnos imaju, deda Đorđe kaže:

- I Predrag je na odmoru, bio je i on malo bolestan, nisam ga video, drugi čovek sada čuva naše srpsko vojničko groblje i prima Srbe i ostale posetioce. Znate, Predrag radi fizičke poslove, čisti groblje, a ja polako, polako dođem kad me ljudi zovu, žele da vide deda Đorđa. Pa malo ispričam o groblju, istoriji, objasnim ljudima, vole da me čuju, upoznaju. Nemam ja tu neke posebne poslove, ne radim ništa teško, pomalo budem na groblju.

Čuveni čuvar Zejtinlika zamolio nas je da svim Srbima prenesemo čestitku za Novu godinu:

- Srećna Nova godina, svi Srbi da imaju zdravlja i sreće u 2022. godini. Zdravlje nam je svima najpreče, pa sve ostalo. Ako Bog da, pa kad bude lepo vreme, da se vidimo na Zejtinliku!

Deka Đorđe podseća i da je vrlo star, da je rođen 1. maja 1928. godine.

- Nadam da će Bog dati da se vidimo na Zejtinliku, na kom želim da počivam kada umrem, kao i moj otac i deda, koji su pre mene čuvali srpske kosti.