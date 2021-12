HORGOŠ DOBIJA JOŠ ŠEST NOVIH TRAKA: Dolazi kraj agoniji čekanja u kolonama i po nekoliko sati

I mimo prazničnih gužvi znamo da je na prelazu Horgoš gužva skoro uvek i da se ovaj prelaz prelazi sporije od ostalih. Međutim na graničnom prelazu Horgoš ovim problemima bi uskoro mogao da dođe kraj. Jer kako je najavljeno u planu je proširenje ovog graničnog prelaza.

U utorak ministar građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović je potpisao ugovor za rekonstrukciju i dogradnju graničnog prelaza Horgoš 1 na teritoriji opštine Kanjiža sa predstavnicima kompanije Jadran d.o.o. koja će biti izvođač radova na projektu. Vrednost ovog projekta iznosiće malo više od dve milijarde dinara.

Planirani projekat je od velike važnosti jer predstavlja jednu od ključnih tačaka tranzitnog saobraćaja za Srbiju. Planirano je da se granični prelaz proširi za ukupno 6 traka, četiri za putnički i dve za teretni saobraćaj. Proširenje graničnog prelaza Horgoš koje se planira biće od velikog značaja samim tim jer će gužve na graničnom prelazu biti manje, a promet ljudi i roba će biti znatno ubrzan.

Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije kaže da je ovo dobra investicija koja je preduslov da se smanje gužve na Horgošu. Dodaje, međutim, i da na tome moraju da porade i Mađari.

- Mislim da je ovo dobra ideja jer država njenom realizacijom stvara preduslove da se rastereti ovaj izuzetno opterećen granični prelaz. To bi doprinelo i većem protoku saobraćaja jer bi sigurno vratilo one turiste ali i vozače koji su u tranzitu i koji su zbog dugog čekanja poslednjih godina zaobizali našu državu. To bi značilo i veće prihode u našoj državnoj kasi od putarina. Međutim, bez Mađara nije realno očekivati velike efekte. Hoću da kažem da ako i oni ne urade bar deo od onoga što je Srbija planirala, gužve i čekanja neće biti značajno smanjene. Zato smatram da na državnom nivou sa rukovodstvom Mađarske mora sinhronizovano da se radi - navodi Rodić.

On dodaje da su odnosi dve države dobri i da je logično da se uskladi zajednička platforma za rešavanje problema graničnog prelaza Horgoš.

- Smatram da su odnosi rukovodstva dve države izuzetno dobri i da, kao što je postignut zajednički dogovor oko pruge do Budimpešte, i ovaj projekat bi zahtevao isti princip. U suprotnom, ako ostane samo deo vezan za srpsku stranu, bojim se da se da će gužve biti i dalje deo prelaska na graničnom prelazu sa Mađarskom. Ako ništa drugo, Mađari bi mogli bar da povećaju za početak svoje kadrovske kapacitete, jer se dešava da upravo to bude kočnica za ulazak kod suseda - kaže Rodić.



Podsetimo projekat Srbije na Horgošu podrazumeva izgradnju novih kabina i nastrašnice, kao i kanal za pregled autobusa i kombi vozila. Pored toga, proširiće se i robno-carinski terminal, i to dodavanjem tri trake za teretna vozila na izlazu iz zemlje i jedne trake za vangabaritna vozila na ulazu u zemlju.

Istovremeno, projektom je obezbeđena saobraćajna veza projektovanog teretnog terminala (izlaz iz zemlje) sa postojećom saobraćajnicom prema graničnom prelazu “Horgoš 2” kao i 108 parking mesta na izlazu iz zemlje i 113 parking mesta na ulazu.

Inače, konkurs za ovaj posao je otvoren do 26. oktobra a vrednost te investicije je procenjena na 1.900.000.000 dinara.