Kon se oglasio uoči sednice Kriznog štaba - pomenuo je i PROSLAVU NOVE GODINE

Međunarodni dan pripremljenosti za epidemije obeležava se 27. decembra. Tim povodom Predrag Kon rekao je za javni servis da je globalni odgovor apsolutno neophodan, prisustvo korona virusa bilo gde na planeti obezbeđuje njegov opstanak, njegove mutacije i vraćanje.

Zato SZO i insistira na masovnoj imunizaciji čitavog sveta ravnomerno. Kon kaže da ne očekuje dramatične promene na sednici Kriznog štaba, koja će biti održana sutra.

Niko nije bio spreman za pandemiju koja je pre dve godine zadesila planetu, i sve promenila, usporila, preokrenula, ugrozila. Preko noći se nabavljala zaštitna oprema, respiratori, lekovi, iščekivala se, pa kupovala i vakcina. Zato su Ujedinjene nacije prošle godine odlučile da 27. decembar - bude Međunarodni dan pripremljenosti za epidemije.

Da li je moguće biti korak ili nekoliko koraka ispred virusa? Koliko su važni - dobra komunikacija, strategija, međudržavna saradnja?

Ovu godinu završavamo sa boljom epidemijskom situacijom, nego prošlu, ali je izvesno da je ispred nas još jedna godina u kojoj ćemo se boriti protiv korona virusa. Kada je sve počelo, da li ste mislili da će ovako dugo da traje, i da bude ovako?

- Ne može da se kaže da sam mislio da će prvo da ima ovakav potencijal. Ovo je prva pandemija izazvana korona virusom, to je jednostavno definitivno u istoriji čovečanstva, da će pri kraju 2021. biti ovakav intenzitet, nisam očekivao - istakao je Kon.

Međutim, činjenica je da treba sve tu ubaciti sve ono što je razvoj doneo, i tehnologija, i brze komunikacije, brzo reagovanje na nivou sveta, brzo dolaženje do vakcine, u smislu da je razvoj od ranije korišćen, pa se brže došlo do vakcine. Sve to je razvuklo epidemiju, posledica toga je značajno manja smrtnost, a s druge strane i natezanje, produžiavanje ove čitave situacije

Dolazak epidemije svaka zemlja dočekala je na određen način, i svaka se bori na svoj način, ali ipak, i ova epidemija pokazuje da je u toj borbi neophodno jedinstvo, i ujednačena strategija, od poštovanja epidmijskih mera do imunizacije? Da li je to što nema ujednačenosti i jedan od razloga što sve ovo traje i dalje?

Globalni odgovor je apsolutno neophodan, prisustvo virusa bilo gde na planeti obezbeđuje njegov opstanak, njegove mutacije, i vraćanje nazad. To je suština. Zato SZO i insistira na masovnoj imunizaciji čitavog sveta ravnomerno.

Ako imate pojedine zemlje koje se sasvim solidno štite, sa visokim obuhvatom, i imate kontinent koji nije dosegao, tj. sada eventualno doseže dvocifren broj, vi ćete neprekidno imati virus koji cirkuliše i menja se, zato i jeste ovo globalni odgovor.

Prokomentarišite to što globalno nisu priznate sve vakcine u svim zemljama, što je i politika umešana u borbu, a cilj bi trebalo da bude pobediti virus, a ne preko virusa voditi geopolitičke ratove?

Po Međunarodnom zdravstvenom pravilniku to nije nigde potpuno regulisano do kraja na ovaj način kako vi govorite i očekujete. Svaka zemlja ima regulatorna tela, bilo da su u zemlji, bilo da su naslonjena na neko regulatorno telo, kao Evropska medicinska agencija. Mi imamo domaću Agenciju za lekove, vrlo smo visoko razvijeni po tom pitanju, što je nama obezbedilo da imamo registrovanu i rusku i kinesku vakcinu, i ostale, samostalni smo, i to je sa naše strane dobro planiranje po meni.

S druge strane, nije očekivano bilo da će u međunarodnim razmerama vakcine koje priznaju zemlje koje su članice UN i SZO biti nepriznate od drugih zemalja, to se desilo - moglo je da se pretpostavi ali do sada ovakvih iskustava nije bilo.

Na Međunarodni dan kada se planiraju borbe prtiv pandemija, gde je Srbija danas? Koliko je važno imati određenu strategiju i makar neke definisane ciljeve u borbi protiv virusa?

Ja mogu samo svoja iskustva da kažem, gotovo da ne postoji događaj u toku čitave pandemije o kom se nije promišljalo još 2006, uključujući politička previranja, potencijalni kriminal, zloupotrebe.

Uglavnom su svi zakoni o vanrednim situacijama vezani za ministarstvo unutrašnjih poslova, tako i kod nas, to nije profunkcionisalo u toku ove pandemije, to samo pokazuje da nije dovoljno uvežbano, vežbanje i pripremanje, desk tejbl vežbanje, na stolu ili na terenu - takve pripreme su neopohodne, inače ljudi ne znaju, da se sve ovo što smo doživeli zaista može očekivati na samom početku pririodne katastrofe, ovo jeste prirodna katasrofa, nema razaranja kao u zemljotresima, poplavama.

Omikron je tu. Videćemo šta će doneti nova sednica Krizni štaba. Šta bi morale da budu nove mere u ovom trenutku?

Dramatične neke promene zaista ne očekujem. Ono što očekujem u ovoj situaciji je da se poštuju mere koje su na snazi. Na trgovima što je planirano ne može da podrži nijedan epidemiolog niti lekar iz Kriznog štaba. Jasno je da je pritisak veliki, smatra se da treba da se dopusti, ne mogu da prejudiciram.

Moram da kažem, rizik je neuporedivo veći za one koji idu, a nisu vakcinisani, zaštićeni ili preboleli, ako nisu primili treću, postoji rizik. Nosite maske, bez obzira što na otvorenom nije obavezno. Neuporedivo se virus brže prenosi, četvorostruko brže za nedelju dana.