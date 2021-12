POČELA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! Odlučuje se o novim merama uoči dočeka Nove godine

Sednica je počela u 16 sati.

Počela je sednica Kriznog štaba za borbu protiv epidemije koji bi danas trebalo da se izjasni o predlogu Ministarstva zdravlja da se proširi važenje kovid-propusnica na 24 sata, sve do kraja januara.

Za medicinski deo Kriznog štaba organizovanje koncerata na trgovima je neprihvatljivo, ali malo je verovatno da bi ovakve manifestacije sad mogle da budu otkazane.

- Ono što očekujem u ovoj situaciji je da se poštuju mere koje su na snazi. Koncerte na trgovima, a što je planirano, ne može da podrži nijedan epidemiolog, niti lekar iz Kriznog štaba. Jasno je da je pritisak veliki, smatra se da treba da se dopusti, ne mogu da prejudiciram - rekao je Kon. - Rizik je neuporedivo veći za one koji idu na ovakve manifestacije, a nisu vakcinisani, zaštićeni ili preboleli i ako nisu primili treću dozu. Nosite maske, bez obzira na to što na otvorenom to nije obavezno.

Zaraženo još 1.676 ljudi

U poslednja 24 sata virusom je zaraženo još 1.676 osoba, pokazuje najnoviji korona presek.

Od posledica zaraze preminula su 24 pacijenta.

Ukupno je testirana 16.541 osoba.

Na respiratorima se nalazi 91 pacijent.