NAJVAŽNIJA INFORMACIJA ZA GRAĐANE: Ostaju iste cene energenata, neće biti restrikcija u Srbiji

Dva bloka u Termoelektrani "Nikola Tesla", koja su van pogona, do danas ujutru trebalo je da budu popravljena i vraćena na mrežu, saznaju "Novosti" u Nadzornom odboru "Elektroprivrede Srbije".

Blok B1 od nedelje nije u sistemu zbog požara koji je izbio na gorioniku za mazut, dok je havariju u bloku B2 u ponedeljak izazvalo oštećenje mlinskog kola. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da je sada najvažnije da je elektroenergetski sistem stabilan i da nemamo nikakve restrikcije.

- Mnoge države imaju restrikcije ili ih najavljuju - istekla je premijerka. - Mi se i dalje borimo i verujem da ćemo uspeti da ovu zimu izguramo bez ikakvog obustavljanja u snabdevanju bilo električnom energijom ili gasom.

Odgovorajući na pitanja novinara u Beogradu, ona je rekla da se još ne zna koliko će državu da košta problem u TENT-u i da ćemo to videti na kraju zime. Biće, kako je ocenila, mnogo manje nego 2012. godine, kada smo imali restrikcije struje za privredu i kada nas je dan koštao stotine miliona evra.

Ministarka energetike Zorana Mihajlović juče je izjavila da je elektro-energetski sistem u Srbiji stabilan, da se uvozi deo struje koji ćemo do kraja zimske sezone platiti više stotina miliona evra i ocenila da bismo za taj novac mogli da napravimo jednu reverzibilnu hidroelektranu. Ona je kazala da su za to odgovorni EPS i direktor Milorad Grčić. Najvažnije je, kako dodaje, da će za građane i za privredu biti dovoljno električne i toplotne energije, i da neće biti povećanja cena do kraja zimske sezone.

Govoreći o blokovima B1 i B2, ministarka je objasnila da su u pitanju druge vrste problema u odnosu na ono što se dešavalo u TENT-u 11. i 12. decembra. Ona je navela da je pokrenuta istraga u vezi sa požarom koji je izbio na bloku B1. Povodom komentara koji su se mogli čuti da je možda podmetnut, Mihajlovićeva ističe da stručni ljudi u EPS-u smatraju da je teško da bi to mogao da bude razlog.

- Država nije krila kolaps koji se dododio 11. i 12. decembra, a do toga nije došlo samo zbog snega, već ima i drugih uzroka, kao što su nepripremljeni kopovi i dosta problema unutar EPS-a, zbog lošeg planiranja i održavanja, kao i u organizaciji celog sistema - navela je ministarka. - Nebitno je kada će Grčić da ode sa funkcije direktora EPS-a i da li će da ostane još pet ili 10 dana, već je mnogo važnija organizacija celog sistema, koji vodi veliki broj izvršnih direktora, zaduženih za rad svake elektrane.

Podsetimo, premijerka Ana Brnabić je rekla da će biti raspisan konkurs za direktora EPS-a i da će Vlada izabrati najboljeg kandidata. Mihajlovićeva je navela da se određene količine struje uvoze i da ih EPS kupuje na evropskom tržištu po cenama na berzi, koje variraju svakog dana.

- Bile su, na primer 220 evra po megavat-času, pa su išle do 400, a sada su opet ispod 200 evra, a 1. marta ta cena je iznosila 50 evra po megavatu - kazala je ministarka. - Država nabavlja i velike količine mazuta.

Ona je rekla da je funkcionisanje EPS-a pitanje energetske, ali i nacionalne bezbednosti i da eventualnim propustima i zašto je došlo do kolapsa treba da se bave nadležne institucije. EPS je deo kritične infrastrukture, a ako nam je to ugroženo, kako ističe, onda je ugrožena nacionalna bezbednost.

EPS je juče saopštio da je hidroelektrana "Zvornik" sa 579,29 miliona kilovat-sati postigla apsolutni rekord u godišnjoj proizvodnji električne energije u 66 godina dugoj istoriji. Prema trenutnim podacima, godišnji plan proizvodnje u ovoj godini biće premašen za oko 62 odsto.

BLOKIRANJE "SEVERNOG TOKA 2" GASI NEMAČKU

Evropu trese energetska kriza, cene struje i gasa vrtoglavo rastu, a stručnjaci prognoziraju moguće restrikcije. Zbog geopolitičkih pritisaka, sertifikacija "Severnog toka 2" se odlaže, što dodatno komplikuje situaciju na Starom kontinentu. Nemački dnevni list "Handelsblat" ocenjuje da bi u slučaju blokiranja ovog gasovda, ta zemlja mogla da se suoči sa prekidima u snabdevanju električnom energijom zbog nedovoljnih isporuka plavog goriva iz Rusije. Cene gasa i struje u Nemačkoj su tokom ove godine porasle između 18,4 i 46,6 odsto, a očekuje se da će još poskupljivati i naredne. Prema federalnoj agenciji za mreže, 38 dobavljača energije u toj zemlji prestalo je sa radom, kao rezultat neviđenog skoka cene struje na evropskom tržištu. U Austriji su energenti u novembru bili za više od jedne četvrtine skuplji nego lane, a brojni operateri su najavili povećanje cena za naredne mesece.

ZA 6 MILIONA KUBIKA STARA CENA

NISU tačne tvrdnje koje su se mogle čuti u javnosti a će gas za Srbiju biti duplo skuplji već od 1. januara, zato što je tokom razgovora Vučića i Putina dogovoreno da do 1. juna i dalje imamo staru cenu od 270 dolara za 1.000 kubika gasa - rekla je ministarka Zorana Mihajlović.

- Po toj ceni dobijamo šest miliona kubika dnevno, dok ostalo kupujemo po višoj ceni.

