VREME U SRBIJI DANAS OBLAČNO I SUVO! Početkom 2022. godine sledi nam TEMPERATURNI ŠOK!

U Srbiji ujutru mestimično magla, u toku dana pretežno oblačno, u većini mesta suvo, ujutro na jugu, a posle podne na severu ponegde kratkotrajna slaba kiša.

Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša od 6 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu ujutro magla. U toku dana pretežno oblačno i suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 4, najviša 8 stepeni.

Izgledi vremena za sedam dana, do 6. januara:

U petak pretežno oblačno, ujutro na severu ponegde sa kratkotrajnom slabom kisom. Posle podne na severozapadu, a u toku noći u većini mesta delimično razvedravanje.

Do ponedeljka umereno oblačno i suvo.

Od utorka pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, a od četvrtka u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Do srede natprosecno toplo, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni, a zatim hladnije sa temperaturom oko prosecnih vrednosti - najviša dnevna od 3 do 6 stepeni.

Autor: