POSLEDNJE PRIPREME ZA PRAZNIČNU NOĆ! Mušterije kupuju raznovrsnu robu i po 'jačim' cenama

Suve smokve, sveže jabuke, ananas, sečene ili cele bundeve, sušene paprike samo su neke od plodova koji se ovih dana kupuju na pijacama za pripremu novogodišnje trpeze.

U ponudi na tezgama ima svega, od zelene salate i sveže rukole koja je simbol proleća, do paradajza, paprike i kestenja. Cene su šarenolike kao i ponuda.

Iako nije sezona, na pijaci "Zeleni venac" mogu se naći sveži crveni plodovi paradajza koji se pazare do 200 dinara po kilogramu. U ponudi je i sve popularnija sorta čerija, koja se kupuje najviše za dekoraciju jela, a jedna plastična časa je 150 dinara. Glavica zelene salate je 40 ili u ponudi tri za sto. Kilogram rendane bundeve je 100 dinara, parče je 60. Veza krupnijih sušenih paprika je 250 dinara, dok su one malo sitnije 150. Kilogram kupusa je 60 dinara, a ko voli može da pazari i kiseo kupus po ceni od 120 dinara za kilogram. Za crni luk u proseku je potrebno izdvojiti od 60 do 80 dinara, a za kilogram krompira od 80 do 120.

- Kupci imaju razne zahteve, kupuju i voće i povrće. Osim jabuka koje su definitivno najtraženije, sve se više kupuju i egzotični plodovi poput ananasa, pomela ili manga - objašnjava Mirko S. zakupac sa pijace Zeleni venac. - Sada su i ti proizvodi sve dostupniji, pa je kilogram svežeg ananasa 100 dinara, a jedan plod ne staje više od 300 dinara.

Za novogodišnju trpezu kupuje se i voće. Mandarine su u proseku od 80 do 100 dinara, a narandže od 100 do 140 koliko je potrebno izdvojiti za sitnije plodove i od 130 do 180 za krupnije. Kilogram kivija je 80 dinara, krušaka 100, dok po ceni od 100 dinara može da se kupi tri kilograma jabuka.

SUVO VOĆE

Od sušenog voća, trenutno su najtraženije suve šljive koje se prodaju po 500 dinara za kilogram, suve smokve su 300, dok su suve kajsije 700. Kilogram lešnika je 1.200 dinara, očišćenih oraha od 900 do 1.300, a kilogram kestena je od 400 do 600 dinara.