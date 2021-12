Asocijacije na Deda Mraza su pokloni, jelka, čuveni “ho-ho-ho” pozdrav i novogodišnja čarolija. On je upućen u svaku našu želju, naše snove, nadanja... Odrasli smo uz priče o njegovim neverovatnim podvizima, magiji koju stvara... Trudili se da svake godine budemo što bolja verzija sebe, samo da bi nam on ostavio poklon ispod jelke... On je najlepši beli labud našeg detinjstva i zahvalni smo mu na odgovorima koji su nas oduvek zanimali.