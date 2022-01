NOVOGODIŠNJA PROGNOZA: Prvog dana 2022. godine nas očekuje pravo prolećno vreme

Novogodišnja noć prošla je bez padavina, ujutru ponegde kratkotrajna magla.

Ujutru ponegde magla, ali dan će većim delom biti sunčan. Toplo vreme na početku godine. Ujutru do 7 stepeni, najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severozapadni.

U glavnom gradu sunčano, a temperatura do 14 stepeni. U Novom Sadu sunčano do mestimično oblačno, a temperature u rasponu od 4 do 12 stepeni.

Najtoplije će biti u Loznici i Negotinu, sa sunčanim vremenom i maksimalnih 16 stepeni. Između 2 i 12 stepeni u Nišu, a povećana oblačnost se očekuje na Kopaoniku, sa sunčanim periodima i temperaturom od 1 do 6 stepeni Celzijusa.

U nedelju ujutru mestimično magla. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severozapadni, tokom dana u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U ponedeljak ujutru ponegde kratkotrajna magla. Umereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.

U utorak umereno oblačno, još uvek toplo sa dnevnom temperaturom iznad proseka. Krajem dana i uveče u Vojvodini jače naoblačenje ponegde sa slabom kišom. Vetar sla i umeren, zapadni, sverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

VREME NAREDNIH DANA

Hladnije vreme nas očekuje nadalje. U sredu će preovlađivati oblačno, mestimično sa kišom, a krajem dana i tokom noći očekuje se prelazak kiše u sneg u zapadnim, centralnim i južnim predelima uz stvaranje snežnog pokrivača, i to pre svega u brdsko-planinskim predelima.

Zatim, uglavnom suvo vreme, sa slabim, ponegde i umerenim jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom oko proseka (od 1 do 5 stepeni). U planinskim predelima provejavanje slabog snega.

Autor: