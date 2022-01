Šekler ima VAŽNU PORUKU: Otkrio šta nas čeka u naredne 2 nedelje, NEMOJTE POSLE DA SE ČUDITE!

Virusolog dr Milanko Šekler rekao je jutros da ne treba da nas začudi ako broj novozaraženih korona virusom naglo skoči zbog proslave praznika i masovnih okupljanja.

On nije želeo da komentariše poštovanje epidemioloških mera, već je objasnio šta možemo da očekujemo narednih dana.

- Ne bih komentarisao poštovanje mera, dovoljno sam govorio. Ali hteo bih da dam savet da kada za par dana ili nedelja bude porastao broj novozaraženih. Voleo bih da miksujete snimke sa konecerata, pa da desetak sekundi u prilogu bude oni sa koncerata, a desetak iz kovid bolnica. Nemojte posle da se čudite otkud ovoliki brojevi - oštar je virusolog i dodaje da što se njega tiče, on bi voleo da broj novozaraženih sledeće nedelje bude nula, ali da je to teško verovatno.

Doktor Šekler je za medije istakao da "omikron nije dominantan u Srbiji."

- Za to ne postoje dokazi. Delta je daleko opasnija, ona će da pravi problem, a omikron će da preuzima sve veći broj slučajeva. Svuda u svetu pričaju da je omikron preuzeo i da je dominantan, ali to bi bilo čudno. Poslednji podaci pokazuju da se smanjuje broj novozaraženih od omikrona. Sad je negde oko pola. Mislim da delta i dalje preeovladava, nemam dokaze, ali pretpostavljam da je tako - kaže dr Šekler i dodaje da je Južna Afrika jedina zemlja gde je omikron preuzeo primat.

Jedina zemlja gde je preuzeo primat jeste Južna Afrika. U riziku su nevakcinsiani. U ruskim zemljama je jako pristutan - 50:50, ali broj umrlih nije drastično skočio, nema toliko hospitalizacije. U zemljama gde je procenat vakcinisanih 80 odsto, tu je situacija takva. Ali kod "pametnjakovića" kao što smo mi, Rumuni, Bugari... procenat vakcinisanih nije prešao ni 50 odsto. Rumuni imaju čak "fantastičnih" 27 odsto imunizovanih u ukupnoj populaciji. Mi smo negde ispod 50 odsto. I ako se u tim zemljama bude proširio omikron, bojim se da će broj hospitalizovanih da bude toliki, da će napuniti ceo zdravstveni sistem - rekao je dr Šekler.

On je istakako da "ne možemo da očekujemo da se jedna vrsta soja pojavi i potisne drugu".

- Kada se omikron pojavio, svi su pravili paniku - strašna varijanta, ne radi vakcina... Dobro se sećam da sam rekao da to po svojoj prilici može da bude korak u dobrom smeru. Ali nemoguće je previše optimistično posmatrati stvari, da očekujemo da je poslednji soj jer još uvek imamo deltu. Omikron se pojavi i pobegne deta, ne ide to tako. Imali ste zamene virusa nekoliko puta do sada. Imamo deltu koja je jako prenosiva i omikron još prenosiviji. Ne možemo da čekujemo da će jedna vrsta da se pojavi i potisne drugu. Za onog ko se razboli i umre, ova mutacija je 100 patogena - objasnio je dr Šekler.

Da li postoji opasnost da će se pojaviti novi soj, a koji će biti još jači od ovog?

- To ne može niko da kaže, ali moguće je - zaključio je dr Šekler.